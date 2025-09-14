overcast clouds
УВЕК САЊАЈУ О НЕЧЕМ ВЕЛИКОМ, АЛИ РЕТКО КАД СТИГНУ ДО ЦИЉА Ово су „вечити почетници” Зодијака

14.09.2025. 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена
знаци
Фото: Pexels

Они замишљају живот пун успеха, путовања, признања и остварених жеља, али пут до тих снова често им се претвори у бескрајно одлагање и губљење фокуса.

У њиховим главама живе читави светови препуни боја, идеја и грандиозних планова. Док њихова машта лети високо, ноге им понекад остану чврсто залепљене за место на којем стоје.

Који су то хороскопски знакови?

ribe
Фото: Pexels

Рибе

Рибе имају бескрајну машту и идеје које би могле да промене свет, али често им недостаје структуре и организације да их спроведу у дело. Њихови снови су чудесни, али их брзо надвлада свакодневица, па остају само у мислима уместо на папиру.

Близанци

Близанци желе све од‌једном и зато ретко шта доврше. Њихова радозналост води их у хиљаду различитих праваца, али када дође тренутак да нешто конкретно остваре, они су већ ментално на неком новом пројекту.

ynak
Фото: Pexels

Стрелац

Стрелчеви обожавају велике планове и визије будућности, али њихова потреба за слободом често их омете да истрају до краја. Лако их заведе нови изазов, па стари циљеви остају напола довршени и заборављени.

Водолија

Водолије размишљају изван оквира и сањају о револуционарним променама, али често немају стрпљења за мале, свакодневне кораке који воде до тих великих остварења. Њихови снови често остану само фасцинантне идеје у глави.

Астро
Извор:
Супержена
Пише:
Дневник
