“Не знам ни да ли имам унуке” ЕНТОНИ ХОПКИНС О ЋЕРЦИ КОЈУ НИЈЕ ВИДЕО ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ Једна реченица открила сав бол који крије иза осмеха
Ентони Хопкинс нема контакт са ћерком већ више од 20 година, нити га то погађа.
Добитник Оскара Ентони Хопкинс наставио је даље након што је пре 20 година покушао да се помири са својом ћерком.
Његова понуда да обнови однос са ћерком била је одбијена пре више од две деценије. Славни глумац рекао је да не жели да троши живот на огорченост због тога што његова једина ћерка, Ебигејл Хопкинс, бира да нема контакт с њим, пише "Фокс њуз".
На питање о помирењу између родитеља и деце који су изгубили контакт, Хопкинс је у емисији "Интервју" рекао да је преболео покушаје да се поново повеже са ћерком након што је одбила позив на сусрет.
"Моја супруга, Стела, послала јој је позив да нас посети", рекао је Хопкинс. "Нисмо добили ниједан одговор, па сам помислио: "У реду, желим јој све најбоље", али нећу да трошим крв на то. Ако желиш да проведеш живот у огорчењу, после 50, 58 година, изволи, али то није мој пут. Могао бих да носим огорченост због прошлости, али то је смрт. То није живот. Мораш признати једну ствар: нисмо савршени. Нисмо свеци", казао је он.
"Сви смо и грешници и свеци, шта год да смо. Радимо најбоље што можемо. Живот је болан. Понекад повредимо друге. Понекад нас повреде. Али не можеш тако да живиш. Мораш рећи: ‘Преболи то.’ Ако не можеш да преболиш, у реду, срећно. Али ја немам осуду. Учинио сам што сам могао, и то је то."
На питање да ли се нада да ће његова ћерка прочитати његову књигу, глумац је рекао да га "није брига" и да жели да остави ту тему иза себе.
"Не желим да је повредим, нити да изазивам било шта… Прошло је 20 година. Понуда је била упућена, али добро. Идемо даље."
Хопкинс је наводно напустио однос са мајком своје ћерке, својом првом супругом Петронелом Баркер, када је Ебигејл била дете. Отац и ћерка поново су се повезали деведесетих, када је он организовао да Ебигејл глуми у његовим филмовима "Земља сенки" и "Остаци дана".
Не зна ни да ли је деда
Од тада више нису у контакту. Хопкинс је раније за "Радио тајмс" рекао да не зна да ли је деда.
"Немам појма", рекао је 2018. "Људи се разилазе. Породице се деле и, знаш, настави са животом. Људи праве изборе. Мени је свеједно."
Када су му рекли да његов одговор звучи хладно, Хопкинс је рекао: "Па јесте хладно. Јер живот је хладан."
Борба са алкохолизмом
Добитник Еми награде такође се присетио тренутка када је одлучио да престане да пије, након година борбе са алкохолизмом.
"Био сам пијан, возио сам ауто овде у Калифорнији у тоталном мраку, без свести о томе где идем", рекао је Хопкинс.
"У том тренутку сам схватио да сам могао некога да убијем, или себе, што ме није било брига, али могао сам да убијем целу породицу у колима. Тада сам схватио да сам алкохоличар."
Након што је отишао на састанак програма од 12 корака, Хопкинс је рекао да је чуо "дубоку, снажну мисао" која му је рекла: "Готово је. Сада можеш да почнеш да живиш, и све је то имало сврху, зато не заборави ниједан тренутак."
Скоро тренутно, рекао је Хопкинс, жеља за пићем га је напустила.
"Немам објашњење осим божанског, или те унутрашње силе коју сви поседујемо од рођења, животне силе, свести, како год да се зове. То је свест, верујем у то. То је све што знам. Цео мој живот био је такав", рекао је.
Хопкинс је признао да је пио "да би умирио нелагоду, шта год да је то било у мени, јер ме је алкохол чинио великим. Алкохол је диван јер те одмах пребаци у другачији простор, и то ми се допадало."
Пре него што је престао да пије, сећа се да је помислио: "Ово ће ме убити… Пио сам као да то излази из моде."
У децембру ће Ентони Хопкинс прославити 50 година свог трезног стања.