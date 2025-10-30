БЕОГРАД ДОБИО ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ Чувени туристички водич прогласио главни град за једну од НАЈБОЉИХ ДЕСТИНАЦИЈА
БЕОГРАД: Експерати једног од најпознатијих светских туристичких водича "Lonely Planet" ставили су Београд на најновију листу најбољих европских дестинација које треба посетити током 2026. године, саопштила је данас Туристичка организација Србије.
Kако се наводи српска престоница је, према овом избору, на листи градова са најузбудљивијим ноћним животом у Европи, а у водичу се истиче његова јединствена енергија, аутентичност и разноврсна понуда.
Престижни магазин наводи и да мало који град може да се мери са "сировом енергијом Београда када падне ноћ" и подсећају на клубове на обалама Дунава и Саве, креативне просторе у индустријским четвртима попут Савамале и Цетињске, те традиционалне кафане у боемској Скадарлији.
Магазин "Lonely Planet" посебно истиче београдске сплавове, јединствен симбол града, као и култне клубове попут "KЦ Град", "Хангар Лука Београд" и "Другсторе", који чине Београд препознатљивим на европској клупској сцени.
Дииректорка Туристичке организације Србије Марија Лабовић истакла је да се Београд све више позиционира као дестинација која комбинује богато културно наслеђе, отворен дух и савремене трендове.
"Аутентичност и гостољубивост Београђана, уз разноликост садржаја које град нуди, чине да се сваки посетилац осећа као део јединствене енергије нашег главног града", рекла је Лабовић.
Београд је, наводи се, овим призањем, још једном потврдио статус града који живи 24 сата дневно, места где се спајају историја, креативност и енергија урбаног духа.
Путнички експерти "Lonely Planetа" у најновијем водичу откривају све што треба да се зна како би се испланирало путовање живота по Западном Балкану.