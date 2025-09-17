НИЈЕ СВЕ У ПИВУ, ИМА НЕШТО И У ЦЕНИ Октоберфест папрено поскупео, смештај у Минхену током фестивала КОШТА И КО ПОЛОВАН АУТОМОБИЛ
Октоберфест грозница ускоро креће, а већ сада туристи траже смештај око периода трајања фестивала. Иако је и сам Октоберфест најавио више цене пива и хране током вестивала, изгледа да ће станодавци ипак бити ти који ће највише зарадити на туристима који долазе у Минхен.
Октоберфест почиње 20. септембра и траје до 5. октобра.
Станодавци на популарној платформи "Аирбнб" покушавају да надмаше једни друге добрим локацијама, али и папрено високим ценама смештаја. Што је соба ближа буци Октоберфеста, то ће вам требати више и да је платите, наравно.
Свако ко тражи смештај за две особе у близини фестивалског простора током викенда отварања фестивала мораће да буде веома срећан да пронађе понуду за мање од 1.000 евра по ноћи.
Нема много доступних смештаја ни на Аирбнб-у током остатка Октоберфеста, осим ако не посегнете дубоко у џеп.
3.154 евра за смештај са једним креветом
Једна жена поделила је свој оглас на Аирбнб-у где издаје смештај на 10 минута од места Терезиенвизе где се одржава фестивал. Како наводи, смештај је за 4 особе - али има само један кревет! Цена овог потпуно непрактичног смештаја износи чак 3.154 евра за две ноћи.
На само минут хода од фестивалског дела, стан у споредној улици доступан је за изнајмљивање од 26. до 28. септембра за 2.320 евра - са депозитом од 500 евра. Власница стана наводи да се новац не враћа уколико се стан оштети на било који начин.
Поред ових, један оглас посебно привлачи пажњу, јер је на први поглед цена "нешто јефтинија". Наиме, у питању је стан са две спаваће собе и за две ноћи тражи се нешто мање од 2.000 евра - што је јефтиније од претходних варијанти. Међутим, постоји цака - тренутно је овај стан само делимично употребљив.
Ноћење у шаторима током Октоберфеста
Наравно да постоје нешто јефтиније опције уколико сте спремни да одустанете од удобности и спавате под шатором. Под шатором можете провести две ноћи за само 117 евра.
Драматични пораст цена смештаја у Минхену око Октоберфеста није ништа ново: пре две године рађена је статистика која је показала да туристи плаћају у просеку двоструко више за ноћ током Октоберфеста него остатка године.
Својом уредбом о злоупотреби, град има за циљ да заштити тржиште станова. Жели да спречи трајни губитак хитно потребног животног простора. Током сезоне Октоберфеста, град ће обратити посебну пажњу на поштовање правила, саопштио је град. Свако ко сумња да се стан злоупотребљава може то анонимно да пријави на www.raum-fuer-muenchen.de.
