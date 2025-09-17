НОЋНА МОРА У КУПАТИЛУ Човек усред ноћи чуо гребање, оно што је затекао шокирало га је
Један Хрват је на друштвеним мрежама поделио веома непријатно искуство.
Усред ноћи чуо је гребање у купатилу. Када је устао да погледа о чему се ради, имао је шта да види – кроз сифон је покушао да упадне пацов. Пошто има мало дете, одмах је затражио савет како да реши ситуацију. Судећи по одговорима које је добио, проблем би могао бити врло компликован.
Није знао како да реагује. „Синоћ сам чуо гребање у купатилу. Кад сам ушао, видео сам његове ножице како гребу по поклопцу. Нисам се снашао, па сам узео прво што ми је било при руци – попрскао сам га Цилит Бангом. Кад га је то мало одбило, брзо сам навукао рукавице и отишао по отров за пацове.
Имам мало дете, није ми свеједно. Не знам да ли сам добро поступио, јер ми се никад овако нешто није десило. Наравно, данас ћу све пажљиво очистити, али ме више брине ако угине унутра или ако је у цевима – све ми је нелагодно, мајке ми“, написао је и приложио фотографију сифона.
Проблеми са сифоном и вертикалним цевима
Један искуснији корисник објаснио је да проблем лежи у повезивању сифона и вертикалних цеви. „Подни сифон је спојен са вертикалом. Значи, штакор је данас ко зна где – код ког комшије (ако је зграда у питању). Треба да контактираш представника станара да наручи дератизацију. Ако је кућа у питању, онда имаш проблем и доста рупа кроз које штакор може да уђе/изађе.“
У неким одговорима спомиње се могућност да у сифону недостаје левак. То би могло бити најједноставније решење ако је заиста у томе проблем.
„Нешто није у реду са твојим сифоном, поготово ако може да прође штакор. Имам осећај да испод решетке немаш левак. Дно левка долази пола сантиметра до дна сифона и кроз то штакор не може да се провуче. Ако на дну сифона има бар 1 цм воде, онда ти ни не смрди и нема бубашваба. Дигни решетку и провери. Ако нема левка, иди у Баухаус или другу продавницу и купи га. И да, ако је сифон сув, треба повремено налити воду.“
Пацови и WC шоља
Аутор објаве је признао да му никада није смрдело у купатилу нити је имао бубашвабе, али је касније сазнао да проблем може бити још већи. „Хвала на савету. Никад није смрдело, нити сам имао бубашвабе. Али ето, пацов је први пут ушао. Слажем се да нешто није у реду, зваћу водоинсталатера. Да ли је могуће да уђе и кроз шољу ако лута?“
Одговор је био јасан: „Могуће је. Још и лакше, јер је шири канал. Левак у сифону је пречника око 2,5 цм и кроз то тешко прође, а на дну сифона још теже. Сестра моје супруге је живела у блоку, па су комшијама улазили кроз WC шољу. Зависи од материјала вертикалних цеви. Код пластичних им клизи, па је теже.“
Савети и стручна помоћ
Неки су саветовали да одмах позове стручњаке: „Зови стручну особу, немој да се играш – те подне сифоне треба затворити.“
Други су дали детаљна упутства за праћење отрова и кретања пацова: „Сумњам да је затворио поклопац од одвода. Прегледај темељно стан. Ако ти ишта значи – неће дуго, најео се отрова. Зато му је измет црвен. Иди у подрум и провери боју отрова који је постављен. Ако је отров црвене боје, дошао је из твоје зграде/куће. Ако у подруму имаш тиркизни или плави, онда је дошао споља. Спуштај поклопац WC шоље – ако си у згради, није им проблем да уђу и кроз шољу, поготово ако си у приземљу или на првом спрату. Колеги је на првом спрату ушао у стан кроз шољу – ујутро подигао поклопац, а он га гледа из воде… Срећно.“
На крају, неко је прокоментарисао фотографију измета: „Ово ми личи на пиринач. Плус црвене је боје. Штакори имају црни, много крупнији измет.“