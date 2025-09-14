(ВИДЕО) НАЈЕЗДА ПАЦОВА У ОВОМ ГРАДУ У СРБИЈИ Из канализације кренули у поход на градско језгро
Због најезде пацова на гредски центар, у Краљеву се од јуна спроводи системска дератизација.
На друштвеним мрежама појавили су се снимци пацова који излазе из канализације испод клупа на главном градском тргу, уз забринутост грађана због ризика по здравље.
Третман системске дератизације обухвата пословне и стамбене објекте, градску депонију, паркове, зелене површине, гробља, као и приобаља река у центру и околним местима попут Жиче, Матарушке Бање, Конарева и Ушћа.
Да је страх мештана, од ширења болести опраднан, потврдио је и проф. др Радован Чеканец, епидемиолог.
-Глодари могу пренети озбиљне болести, укључујући хеморагијску грозницу са бубрежним синдромом, туларемију, лептоспирозу, салмонелу, трихинелозу, па чак и лајмску болест преко крпеља - објашњава др Чеканец.
Иако је уговор са градском управом потписан још у јуну, дератизација је почела тек ове недеље, а ово је прва таква акција у години. Први резултати су видљиви – уочен је угинули пацов на шеталишту код Краљевачког позоришта, али је остао несакупљен два дана.
Проф. Чеканец истиче важност брзог уклањања угинулих глодара како би се спречило ширење заразе на друге животиње, посебно у руралним подручјима где, на пример, свиње могу појести заражени труп и пренети болест на људе.
Из компаније задужене за дератизацију, наводе да уклањање угинулих пацова, према уговору, није њихова одговорност, преноси РТС.