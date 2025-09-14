ИСПОД РУШЕВИНА ПРОНАЂЕН ЛЕШ МУШКАРЦА Једна особа погинула у експлозији гаса у мадридском бару
Педесетдвогодишњи мушкарац пронађен је мртав испод рушевина бара након експлозије у насељу Пуенте де Ваљекас у Мадриду, пренео је данас ЕФЕ.
Како се наводи, најмање 25 људи је повређено, од којих су три особе у тешком стању.
Према саопштењу мадридских служби за ванредне ситуације, ватрогасци су пронашли страдалог у подруму, испод више од једног метра песка и рушевина објекта у којем се догодила експлозија.
Тело је пронађено рано јутрос након што су ватрогасци, заједно са полицијским псима трагачима, спровели нову претрагу међу остацима експлозије.
Његова породица је претходно саопштила да га нису пронашли током целог суботњег поподнева и вечери.
Експлозију, која се догодила у суботу поподне, изазвала је “концентрација гасова” и захватила је приступ горњим спратовима зграде у којој се налази бар, наводе извори блиски истрази.
Шеф ватрогасне службе Градског већа Мадрида Карлос Марин рекао је да зграда има бетонску и челичну конструкцију која је озбиљно оштетила површину од око 50-60 квадратних метара, али да би била неопходна потпуна процена како би се утврдило да ли је треба срушити.
Заменица градоначелника Мадрида Инма Санц обавестила је станаре ове зграде са девет станова да ће бити пресељени, барем на неколико дана, због структурне штете, која је проузроковала значајно оштећење на плочи између приземља и првог спрата.