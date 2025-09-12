У СЛАВУ ПИЋА БОГОВА У Сремским Карловцима почела прослава бербе грожђа ПУНО ДОБРЕ МУЗИКЕ, ВЕСЕЉА и наравно – НАЈБОЉЕГ ВИНА (ФОТО)
Чувена светковина у част бербе грожђа, “Карловачка берба грожђа”, која је први пут у виду изложбе грожђа одржана у Сремским Карловцима 1930. године, почела је вечерас дефилеом фолклораша и коњских запрега централним градским тргом, најављујући тако ову тродневну светковину.
Од вечерас до недеље, 14. септембра, касно увече Сремски Карловци ће живети у знаку грожђа и вина, музике и весеља, каква су у прошлости одржавана на такозваним рогљевима по читавом месту.
Љубитељима вина током ове светковине представиће се 18 карловачких произвођача пића богова, којих има више од 20, по чему се Карловци сврставају у места са највећим бројем винарија.
Организатор, карловачка општина постарала се да приреди и занимљив музички програм који је вечерас почео наступом културно-уметничких друштава, а биће настављен концертом Љубице Вранеш и Драгољуба Бајића, те групе “Фенечки бисери”.
З.Мл.