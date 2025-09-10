Спој културне баштине и дигиталне технологије ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА НА НОВ НАЧИН До културне баштине уз помоћ кјуар кодова!
Прва мултимедијална туристичка табла које омогућава туристима да преко QR кода приступе видео-причама о историји, култури и духовности Сремских Карловаца премијерно је представљена вечерас у Богословији Светог Арсенија, једном од седам објеката који ће за почетак бити на савремен начин доступни туристима.
Циљ овог пројекта који су помогли Влада АП Војводине, Секретаријат за привреду и туризам и Општина Сремски Карловци је да се културно-историјске вредности Сремских Карловаца учине доступнијим и занимљивијим савременом туристи. Први сет табли постављен је на неколико тематских пунктова са кратким видео садржајима на више језика - српском, енглеском, кинеском и српском знаковном, а ускоро и на руском и немачком. Како је речено, пројекат представља спој културне баштине и дигиталне технологије, уз оригинално карловачко појање и звучну подлогу која употпуњује наратив.
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић рекао је да се данас у Сремским Карловцима представљају Војоводина и Србија онакве какве јесу, али на модеран начин.
Данас спајамо све оно што је прошлост са оним што је садашњост с циљем да све то сачувамо и у будућности и да глас о томе пронесемо целом свету. Чињеница да је уврштен и кинески језик је важна, јер број кинеских туриста расте из године у годину – рекао је Иванишевић и додао да с поносом може да истакне вишегодишњу добру сарадњу са општином Сремски Карловци и Карловчаком богословијом којој ће Покрајинска влада помоћи у наредном периоду тако што ће јој доделити 51 милион динара ради очувања темеља духовности.
Напоменуо је да ниједан пројекат у Карловцима до сада није реализован, а да га није подржала Покрајинска влада и да ће тако бити и убудуће.
По речима председника карловачке општине Дражена Ђурђића, вечерашња, прва презентација овог пројекта, у најстаријој богословији после кијевске, Карловачкој богословији, важна је утолико више зато што на потпуно иновативан начин, спектакуларан и мултимедијалан представља простор који је за већину туриста према њиховом осећају затворен.
Ово није само културно-историјски споменик, то је жива школа - казао је Ђурђић. – Захваљујући овом пројекту на другачији начин, преко нових апликација, пре свега младим људима представљамо један такав споменик. Ово је само почетак. Пројектом је обухваћено седам оваквих објеката, најзначајнијих туристичких дестинација у Карловцима, кроз који се артикулишу тачни историјски подаци.
Прва табла вечерас представљена налази се испред Карловачке богословије, која упућује посетиоце унутар зграде, где их очекује QR код у спомен-соби, те учионици до ње која је опремљена клупама из раног периода школе и један у свечаној сали где се може чути и карловачко појање.
Ректор Богословије Светог Арсенија протојереј-ставрофор Јован Милановић казао је да нови садржаји који ће бити доступни пре свега омладини која данас на једноставан и брз начин може доспети до квалитетних података, могу допринети да се осмели да захваљујући томе уђе у тајну вере и духовног живота.
Аутор пројекта Милан Босиљчић је истакао да је идеја да то буде аудио-видео водич који ће да оплемени културни, уметнички и историјски идентитет места.
Уз Богословију Светог Арсенија, Карловачка гимназија и Патријаршијски двор биће прве позиције са таблама с кјуар кодовима које отварају посебну платформу на разним језицима.
Како је објаснио, глумац је тај који води оне који приступе платформи кроз то место на занимљив начин.
Текст и фото: З. Милосављевић