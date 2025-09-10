Срећом, несрећа се само "вежбала"
(ФОТО) „Фрка“ на централном карловачком тргу! УПЕЧАТЉИВЕ СЛИКЕ УДЕСА И СИМУЛАЦИЈЕ КАО ЛЕКЦИЈЕ У Сремским Карловцима обележен Дан безбедности у саобраћају
Дан безбедности саобраћаја обележен је данас у Сремским Карловцима низом активности у организацији општинског Савета за безбедност саобраћаја и Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
Као и претходних година, све активности и радионице усмерене су на подизање свести о значају превенције и правовремене реакције у саобраћају, али овог пута учесници и посетиоци имали су прилику да присуствују симулацији саобраћајних удеса, као и да виде како изгледа на делу рад специјализованих служби – полиције, ватрогасно-спасилачких јединица и екипа хитне медицинске помоћи.
Морамо бити свесни чињенице да смо сви учесници у саобраћају, без обзира да ли смо пешаци, возачи бицикала, мотоцикала, путници у јавном превозу или возачи путничких аутомобила - рекао је координатор Савета за безбедност саобраћаја општине Сремски Карловци Драган Бјељац. – Нажалост, сва смртно страдала деца у овој години изгубила су животе као путници у возилу. Зато апелујемо на све родитеље да безбедно превозе малишане у дечјим ауто-седиштима, која су при том правилно везана и да их уче како да се безбедно понашају. Ова акција је највише усмерена ка младим учесницима. Један од њених сегмената је предавање у скупштинској сали, којем су присуствовали ученици ОШ „23. октобар”, Карловачке гимназије и Карловачке богословије, на ком је Милан Срдић, који је у саобраћајној несрећи постао инвалид, причао како је страдао не би ли они извукли поуку из тога.
На централном карловачком тргу, након предавања, одвијао се практични део едукације. За то су кориштени симулатори саобраћајне незгоде - чеоног судара и превртања. Намера је била да се уз помоћ тих помагала млади увере у значај сигурносног појаса који треба да користе како на предњим тако и на задњим седиштима возила. На примеру симулиране саобраћајне несреће, у којој су учествовала два возила, приказано је како реагују у таквим ситуацијама полиција, хитна помоћ и ватрогасци, који су секли возило и извлачили „повређене”.
Руководилац општинског Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове Нада Остојић Агбаба истакла је да се значај манифестације огледа у томе што доприноси бољем информисању деце о безбедности у саобраћају.
Изузетно је важно предочити деци све ситуације које се могу догодити и како избећи евентуално удес или незгоду – нагласила је Нада Остојић Агбаба.
У акцији учествовао је и локални Црвени крст.
З. Милосављевић