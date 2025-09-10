moderate rain
Срећом, несрећа се само "вежбала"

(ФОТО) „Фрка“ на централном карловачком тргу! УПЕЧАТЉИВЕ СЛИКЕ УДЕСА И СИМУЛАЦИЈЕ КАО ЛЕКЦИЈЕ У Сремским Карловцима обележен Дан безбедности у саобраћају

10.09.2025. 18:18 18:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
карловци
Фото: Đ. Radivojević

Дан безбедности саобраћаја обележен је данас у Сремским Карловцима низом активности у организацији општинског Савета за безбедност саобраћаја и Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

Као и претходних година, све активности и радионице усмерене су на подизање свести о значају превенције и правовремене реакције у саобраћају, али овог пута учесници и посетиоци имали су прилику да присуствују симулацији саобраћајних удеса, као и да виде како изгледа на делу рад специјализованих служби – полиције, ватрогасно-спасилачких јединица и екипа хитне медицинске помоћи.
 

Морамо бити свесни чињенице да смо сви учесници у саобраћају, без обзира да ли смо пешаци, возачи бицикала, мотоцикала, путници у јавном превозу или возачи путничких аутомобила - рекао је координатор Савета за безбедност саобраћаја општине Сремски Карловци Драган Бјељац. – Нажалост, сва смртно страдала деца у овој години изгубила су животе као путници у возилу. Зато апелујемо на све родитеље да безбедно превозе малишане у дечјим ауто-седиштима, која су при том правилно везана и да их уче како да се безбедно понашају. Ова акција је највише усмерена ка младим учесницима. Један од њених сегмената је предавање у скупштинској сали, којем су присуствовали ученици ОШ „23. октобар”, Карловачке гимназије и Карловачке богословије, на ком је Милан Срдић, који је у саобраћајној несрећи постао инвалид, причао како је страдао не би ли они извукли поуку из тога. 

карловци
Фото: Đ. Radivojević

На централном карловачком тргу, након предавања, одвијао се практични део едукације. За то су кориштени симулатори саобраћајне незгоде - чеоног судара и превртања. Намера је била да се уз помоћ тих помагала млади увере у значај сигурносног појаса који треба да користе како на предњим тако и на задњим седиштима возила. На примеру симулиране саобраћајне несреће, у којој су учествовала два возила, приказано је како реагују у таквим ситуацијама полиција, хитна помоћ и ватрогасци, који су секли возило и извлачили „повређене”. 
 

Руководилац општинског Одељења за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове Нада Остојић Агбаба истакла је да се значај манифестације огледа у томе што доприноси бољем информисању деце о безбедности у саобраћају. 

карловци
Фото: Đ. Radivojević


Изузетно је важно предочити деци све ситуације које се могу догодити и како избећи евентуално удес или незгоду – нагласила је Нада Остојић Агбаба. 
 

У акцији учествовао је и локални Црвени крст.
 

З. Милосављевић
 

 

безбедност у саобраћају сремски карловци агенција за безбедност у саобраћају
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
