ЗАСЕДАЛА КАРЛОВАЧКА СКУПШТИНА Дарко Минић нови в.д. директора „Белила”
Дипломирани инжењер машинства Дарко Минић нови је вршилац дужности директора ЈКП „Белило” у Сремским Карловцима.
Ова одлука донета је на јучерашњој 13. седници Скупштине општине Сремски Карловци, сазваној по хитном поступку зато што је претходном в.д. директора Лазару Маринковићу с јучерашњим даном истекао једногодишњи мандат.
Конкурс за новог директора није окончан, па би предузеће у случају да није именован неко други на његово чело трпело негативне последице. Дарко Минић именован је јуче за в. д. директора „Белила” до спровођења јавног конкурса, а најдуже годину дана од именовања, почев од 10. септембра ове године.
За Минића, запосленог у ЈП „Србијагас”, гласало је 13 од 20 присутних одборника. Против његовог именовања били су одборници двеју опозиционих група, а образложење једне од њих било је да се из приложене биографије не види да ли изабрани кандидат испуњава услове за ту функцију.
Конкурс за ђачке стипендије
Локална самоуправа расписала је конкурс за стипендирање ученика средњих школа, на који они треба да се пријаве до 19. септембра. Право на стипендију имају ђаци II, III и IV разреда чији просек је 5,00, као и ученици првог разреда средњих школа који су проглашени ђацима генерације у основној. Услов је и да имају пребивалиште у Сремским Карловцима и да нису обновили ниједну годину. Стипендије се исплаћују од 1. октобра до 30. септембра 2026. Детаљи конкурса као и потребни обрасци за пријаву могу се наћи на званичном сајту општине sremskikarlovci.rs.
Према Закону о јавним предузећима, функција вршиоца дужности директора може се обављати најдуже годину дана и не може иста личност бити два пута именована.
Престанак мандата претходног и именовање новог вршиоца дужности директора „Белила” биле су једине тачке дневног реда јучерашњег скупштинског заседања.