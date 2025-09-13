clear sky
(ВИДЕО) НИЈЕ МУ ДУГО ТРЕБАЛО: Митровић на дебију за Ал Рајан до првенца

13.09.2025. 22:45 22:48
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
mitrovic
Фото: ФСС

Александар Митровић у 91. минуту до првенца у Ал Рајану.

Ушао је српски центарфор у 60. минуту, а пола сата му је било довољно да затресе мрежу и спречи пораз свог тима.

Наместио се на ивици казненог Митровић и погодио противничку мрежу.

Нема сумње да ово радује и селектора Драгана Стојковића, јер Србију чека у октобру важан дуел са Албанијом.

Иначе, Ал Рајан је на крају ремизирао са СК Катаром - 1:1.

 

 

александар митровић гол
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
