(ВИДЕО) НИЈЕ МУ ДУГО ТРЕБАЛО: Митровић на дебију за Ал Рајан до првенца
13.09.2025. 22:45 22:48
Александар Митровић у 91. минуту до првенца у Ал Рајану.
Ушао је српски центарфор у 60. минуту, а пола сата му је било довољно да затресе мрежу и спречи пораз свог тима.
Наместио се на ивици казненог Митровић и погодио противничку мрежу.
Нема сумње да ово радује и селектора Драгана Стојковића, јер Србију чека у октобру важан дуел са Албанијом.
Иначе, Ал Рајан је на крају ремизирао са СК Катаром - 1:1.
