АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Капитен "орлова" нови фудбалер Ал Рајана

04.09.2025. 21:28 21:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
mitrovic
Фото: ФСС

Капитен фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић нови је играч Ал Рајана, саопштио је клуб из Катара.

Митровић (30) је претходне две године наступао за Ал Хилал, а у дресу саудијског клуба одиграо је 79 утакмица у свим такмичењима и постигао 68 голова, уз 15 асистенција.

Српски фудбалер је каријеру започео у Партизану, а затим је играо и за Андерлехт, Њукасл и Фулам, пре него што је прешао у Ал Хилал.

Он је са 62 гола рекордер по броју погодака у дресу репрезентације Србије, а одиграо је 100 утакмица за "орлове".

Ал Рајан се налази на шестом месту на табели катарског првенства са шест бодова, после три одиграна кола.

