БОМБА У КАТАРУ – СТИЖЕ МИТРОВИЋ: Откривено где капитен „орлова“ наставља каријеру
03.09.2025. 20:27 20:30
Коментари (0)
Капитен фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић пронашао је нови клуб.
Последњег дана прелазног рока медији јављају да је чувени Митрогол променио средину.
Од када је на клупу Ал Хилала у Саудијској Арабији дошао Симоне Инзаги, Митровић више није био у плановима.
Нови клуб рекордера по броју постигнутих голова у дресу Србије је Ал Рајан у Катару.
Како јављају медији са Блиског истока посао је већ завршен и клубови су се већ све договорили.
Нема за сада никаквих финансијских детаља овог посла. Митровић је у Хилал стигао из Фулама за 53 милиона евра, имао је још годину дана уговора са екипом из Саудијске Арабије.