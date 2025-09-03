overcast clouds
21°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БОМБА У КАТАРУ – СТИЖЕ МИТРОВИЋ: Откривено где капитен „орлова“ наставља каријеру

03.09.2025. 20:27 20:30
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Капитен фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић пронашао је нови клуб.

Последњег дана прелазног рока медији јављају да је чувени Митрогол променио средину. 

Од када је на клупу Ал Хилала у Саудијској Арабији дошао Симоне Инзаги, Митровић више није био у плановима. 

Нови клуб рекордера по броју постигнутих голова у дресу Србије је Ал Рајан у Катару.

Како јављају медији са Блиског истока посао је већ завршен и клубови су се већ све договорили.

Нема за сада никаквих финансијских детаља овог посла. Митровић је у Хилал стигао из Фулама за 53 милиона евра, имао је још годину дана уговора са екипом из Саудијске Арабије.

 

Спорт клуб 

александар митровић фудбал
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕБИТОВАО КОД МИХЕ, ПА ПОСТАО РЕКОРДЕР: Дијамант српског фудбала и голгетер – Александар Митровић
спорт

ДЕБИТОВАО КОД МИХЕ, ПА ПОСТАО РЕКОРДЕР: Дијамант српског фудбала и голгетер – Александар Митровић

03.09.2025. 17:38 17:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПИКСИ ОТКРИО ЗАШТО НЕМА ВАЊЕ НА СПИСКУ: Брине ме Митровић, али имам поверења у њега
спорт

ПИКСИ ОТКРИО ЗАШТО НЕМА ВАЊЕ НА СПИСКУ: Брине ме Митровић, али имам поверења у њега

01.09.2025. 11:11 11:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај