ПИКСИ ОТКРИО ЗАШТО НЕМА ВАЊЕ НА СПИСКУ: Брине ме Митровић, али имам поверења у њега
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић обратио се на конференцији за медије пред наставак квалификација за Светско првенство 2026.
Осврћући се на коначан списак, новинаре је занимало зашто нема голмана Вање Милинковића-Савића.
– Са Вањом сам разговарао два пута, а разговарао сам и пред коначан списак. Замолио ме је да овог пута прескочи окупљање. Разлог знате, а то је да је променио средину, клуб и потребно му је време да се адаптира. Сигурно је да ће се одазвати, само да се снађе. Мислим да ће брзо бити стартна јединица у Наполију. Рекао је да му је драго што је поново на списку. Њему тешко пада што га медији стављају у кош са братом, Сергејом, који и даље није психички спреман да игра за репрезентацију – рекао је Стојковић.
Селектор је одговорио и да ли га брине форма капитена Александра Митровића, који од последње репрезентативне утакмице против Андоре није одиграо ниједну утакмицу.
– Наравно да ме брине и наравно да не волим кад наши репрезентативци немају минутажу. Видели сте на списку оне који је немају, ја верујем у њихов квалитет. Са Митровићем ћемо разговарати. Тачна је констатација да није играо. Био је у Америци на Светском првенству са клубом, али није уписао минуте. Није моје да се бавим тиме који је његов статус у клубу, нити знам какав је. Али, он играч који треба да се проверава. Имам пуно поверење у њега. Видећемо данас кад дође у каквом је стању – додао је Пикси.