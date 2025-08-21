ЛЕГЕНДАРНИ ЈУГОВИЋ О „ОРЛОВИМА“: Пикси зна шта треба да се уради, формула је једноставна
Фудбалери Србије гостоваће 6. септембра селекцији Летоније у мечу групе К квалификација за СП 2026. године.
„Орлови“ ће потом три дана касније у Београду дочекати Енглеску.
– Мислим да Драган Стојковић Пикси врло добро зна шта треба да се уради и да ништа неће препустити случају. Енглеска је велика репрезентација, физички снажна, последњих година бележи озбиљне резултате, али није непобедива. Момци морају да верују у себе, таленат је несумњив, а имаће и максималну подршку са трибина. На њима је да покажу да могу да буду бољи, ако не у индивидуалном смислу, онда у такмичарском. Да дају гол више. Треба бити такмичар, то је једноставна формула. Утакмица је важна, треба ићи на победу, али уз неопходну дозу опреза – рекао је некадашњи фудбалски репрезентативац Владимир Југовић уочи наставка квалификација за Светско првенство 2026, пренео је званични сајт ФСС.
Југовић је од 1991. до 2002. одиграо 41 меч за национални тим.
– Сада је све дефинисано - игра се за Србију. Ја ту могућност нисам имао. Мојој генерацији није било дозвољено да се бави својим послом. Четири или пет година нисмо могли да играмо велике утакмице, што је био велики хендикеп. Остаје жал због ЕП 1992, пре свега због начина на који смо се пласирали на завршни турнир. Убедљиво и доминантно. Када сте у најбољим фудбалским годинама, а пропустите три квалификациона циклуса, то је превише. Баш превише. Ови момци данас имају велику шансу и морају да је искористе", нагласио је Југовић.
Он је изјавио да је Никола Миленковић тренутно један од најбољих одбрамбених играча на свету.
– Имамо одличан избор нападача, само их треба уклопити да буду што ефикаснији. Битно је да Влаховић у клубу пронађе свој мир, јер ће тако бити од још веће користи репрезентацији. Одбрана је увек на висини задатка и то ме радује. Миленковић је тренутно један од најбољих одбрамбених играча на свету. Морам посебно да га похвалим, заслужио је. Заиста је чудо, увек константан, сталожен, миран, прави стуб репрезентације. Он је пример како један професионалац треба да се односи према обавезама у клубу и националном тиму. Његова игра улива сигурност целој екипи. За мене је у рангу најбољих одбрамбених играча са ових простора свих времена – навео је Југовић.