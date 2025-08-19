ВРАЋАЈУ СЕ КОСТИЋ И МИЛИНКОВИЋ-САВИЋ, УГРЕШИЋ ДЕБИТАНТ: Писки саопштио списак за Летонију и Енглеску
Фудбалере Србије очекују две утакмице у септембру
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић саопштио је шири списак играча за мечеве против Летоније и Енглеске у квалификацијама за Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године у САД, Канади и Мексику.
Фудбалери Србије ће 6. септембра гостовати селекцији Летоније, а три дана касније дочекаће Енглеску на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
На списку се поново налазе играч Јувентуса Филип Костић и голман Наполија Вања Милинковић-Савић, док је дебитант млади фудбалер Партизана Огњен Угрешић.
На списку нема голмана Ал Итихада Предрага Рајковића, који се још није опоравио од операције.
На списку се налазе:
Голмани: Ђорђе Петровић (Борнмут), Вања Милинковић-Савић (Наполи), Вељко Илић (ТСЦ), Драган Росић (Војводина).
Одбрана: Никола Миленковић (Нотингем Форест), Страхиња Павловић (Милан), Страхиња Ераковић (Зенит), Срђан Бабић (Спартак Москва), Милош Вељковић (Црвена звезда), Немања Стојић (Макаби Тел Авив), Јан Карло Симић (Андерлехт), Алекса Терзић (Салцбург), Коста Недељковић (Лајпциг).
Средина терена: Саша Лукић (Фулам), Немања Максимовић (Шабаб Ал Ахли), Андрија Живковић (ПАОК), Лазар Самарџић (Аталанта), Филип Костић (Јувентус), Стефан Митровић (Верона), Вељко Бирманчевић (Спарта), Иван Илић (Торино), Немања Гудељ (Севиља), Александар Катаи (Црвена звезда), Урош Рачић (Арис), Огњен Угрешић (Партизан).
Напад: Александар Митровић (Ал Хилал), Душан Влаховић (Јувентус), Лука Јовић (АЕК), Никола Штулић (Шарлроа).
Фудбалери Србије окупиће се 1. септембра у Спортском центру ФСС у Старој Пазови.
Фудбалери Србије се налазе у групи К квалификација за СП 2026. са селекцијама Енглеске, Албаније, Летоније и Андоре.
Прво место на табели држи Енглеска са девет бодова, Албанија има пет, Србија и Летонија су сакупили по четири, док је Андора последња без бодова.