clear sky
30°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПИКСИ НА МАРАКАНИ: Гледао пораз црвено-белих и играче са свог списка

20.08.2025. 13:13 13:14
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалере Црвене звезде у уторак увече пратио је и селектор сениорске репрезентације Србије Драган Стојковић.

Првом мечу плеј-офа квалификација за пласман у Лигу шампиона који су црвено-бели играли против Пафоса први човек националног тима посматрао је у друштву једног од помоћника у стручном штабу, Братислава Живковића. 

На ширем списку репрезентативаца за предстојеће септембарске мечеве Србије у квалификацијама за Првенство света, против Летоније и Енглеске, налазе се и фудбалери српског шампиона, Милош Вељковић и Александар Катаи. 

– Црвено- бели су неочекивано поражени, али селектор Стојковић, уосталом као и фудбалска Србија, нада се добром епилогу на Рајском острву и пласману Црвене звезде у Лигу шампиона – наводи Фудбалски савез Србије. 

фк црвена звезда драган стојковић драган стојковић пикси
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВРАЋАЈУ СЕ КОСТИЋ И МИЛИНКОВИЋ-САВИЋ, УГРЕШИЋ ДЕБИТАНТ: Пикси саопштио списак за Летонију и Енглеску
спорт

ВРАЋАЈУ СЕ КОСТИЋ И МИЛИНКОВИЋ-САВИЋ, УГРЕШИЋ ДЕБИТАНТ: Пикси саопштио списак за Летонију и Енглеску

19.08.2025. 10:25 15:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај