ПИКСИ НА МАРАКАНИ: Гледао пораз црвено-белих и играче са свог списка
Фудбалере Црвене звезде у уторак увече пратио је и селектор сениорске репрезентације Србије Драган Стојковић.
Првом мечу плеј-офа квалификација за пласман у Лигу шампиона који су црвено-бели играли против Пафоса први човек националног тима посматрао је у друштву једног од помоћника у стручном штабу, Братислава Живковића.
На ширем списку репрезентативаца за предстојеће септембарске мечеве Србије у квалификацијама за Првенство света, против Летоније и Енглеске, налазе се и фудбалери српског шампиона, Милош Вељковић и Александар Катаи.
– Црвено- бели су неочекивано поражени, али селектор Стојковић, уосталом као и фудбалска Србија, нада се добром епилогу на Рајском острву и пласману Црвене звезде у Лигу шампиона – наводи Фудбалски савез Србије.