ПИКСИ ОБЈАВИО КОНАЧАН СПИСАК ЗА ЛЕТОНИЈУ И ЕНГЛЕСКУ: Отпали Вања Милинковић-Савић, Јан Карло Симић и Стефан Митровић
Селектор Србије, Драган Стојковић, скратио је списак и објавио на кога рачуна за предстојеће мечеве.
Орлове у наставку квалификација за Светско првенство очекују дуели са Летонијом, у Риги, шестог септембра, а три дана касније у Београд долази Енглеска.
Са ширег списка отпали су Вања Милинковић-Савић, Јан Карло Симић и Стефан Митровић.
А на коначном списку је место нашао Партизанов бисер Огњен Угрешић, као и искусни Александар Катаи из Црвене звезде. Ту је и Милош Вељковић из редова црвено-белих. Од представника Суперлиге Србије су ту још Вељко Илић из ТСЦ-а и Драган Росић, члан Војводине.
Србија ће се у понедељак окупити у Старој Пазови, у Спортском центру ФСС, а тада ће и Драган Стојковић одржати конференцију за медије, где ћемо сазнати разлоге изостанака, пре свега Милинковић-Савића.
Голмани: Ђорђе Петровић (Борнмут), Вељко Илић (ТСЦ), Драган Росић (Војводина);
Дефанзивци: Никола Миленковић (Нотингем Форест), Страхиња Павловић (Милан), Срђан Бабић (Спартак Москва), Страхиња Ераковић (Зенит), Милош Вељковић (Црвена звезда), Немања Стојић (Макаби Тел Авив), Алекса Терзић (Салцбург), Коста Недељковић (Лајпциг);
Везисти: Саша Лукић (Фулам), Немања Максимовић (Шабаб Ал Ахли), Андрија Живковић (ПАОК), Лазар Самарџић (Аталанта), Филип Костић (Јувентус), Вељко Бирманчевић (Спарта Праг), Иван Илић (Торино), Немања Гудељ (Севиља), Александар Катаи (Црвена звезда), Урош Рачић (Арис), Огњен Угрешић (Партизан);
Нападачи: Александар Митровић (Ал Хилал), Душан Влаховић (Јувентус), Лука Јовић (АЕК Атина) и Никола Штулић (Лече).