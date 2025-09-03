ДЕБИТОВАО КОД МИХЕ, ПА ПОСТАО РЕКОРДЕР: Дијамант српског фудбала и голгетер – Александар Митровић
Александар Митровић најбољи је стрелац у историји српског репрезентативног фудбала.
Заједно са Душаном Тадићем обележио је једно време у српском репрезентативном фудбалу, поставио рекорд који ће готово сигурно трајати деценијама док не буде оборен.
Дебитовао је код Синише Михајловића, 7. јуна 2013. против Белгије у Бриселу, а 75. наступ у дресу репрезентације обележио је феноменалним голом 12. јуна 2022. у Љубљани против Словеније, а јубиларни стоти, оплеменио је са три гола у текућим квалификацијама за Светско првенство, против Андоре у Лесковцу.
Голгетер. Рекордер. Најбољи стрелац у историји Србије, симбол страсти и борбе. Сваки његов гол прича је о љубави према дресу. Дијамант српског фудбала – Александар Митровић.
Фудбалски савез Србије искористио је тренутак да у Малој прес сали Спортског центра у Старој Пазови уручи признања онима који годинама исписују историју српског фудбала.
И аплауз, дуг, дуг од стране присутних, овације и захвалност за све што нам је дао и што ће дати у дресу Србије. Дијамантску лопту, за 75 и више наступа за национални тим, капитен „орлова“ добио је из руку Драгана Џајића, председника Фудбалског савеза Србије.
– Лепо је кад вас поштују у клубовима где играте и где дајете голове, кад вам скандирају име. Мислим да нема ништа лепше, барем из мог искуства, када вас ваши саиграчи и ваш народ награде за сав рад и труд који сте уложили. За наду и радост коју сте им подарили. Ми овде смо донели пуно радости нашем народу, због свега и овај леп јубилеј и моје честитке свима. Верујем да ће у будућности бити још много играча који ће добити ово признање, који ће нам донети неке нове рекорде, сви се надамо и успехе. Свима честитке и заједно у нове победе – у име свих лауреата захвалио се Александар Митровић, преноси сајт Фудбалског савеза Србије.