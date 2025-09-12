АНДРИЈАНИ ТОМИЋ НАГРАДА СОМБОРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „Голуб” за поезију женског гласа
Десети пут овдашња Градска библиотека „Карло Бијелицки“ је доделила награду „Голуб“ за необјављени рукопис прве књиге, ауторима до четрдесет година који пишу на српском језику.
Овогодишњи лауерат награде која носи име илустрованог листа за српску младеж „Голуб“ који је излазио у Сомбору с краја 19. и на почетку 20. века је Андријана Томић, којој ће, уз диплому, награда бити и објављивање њеног рукописа „Џек Керуак у купаћим гаћама“.
На овогодишњи конкурс пристигло је 36 рукописа под шифром, а жири у саставу Данијела Репман, Бранко Ћурчић и Драган Бабић је уз рукопис Томићке у ужи избор издвојио још два рукописа, „Наранџасто светло“ Александре Вукобратовић и „Без пармезана“ Милана Бучанског.
Како се наводи у образложењу жирија кроз збирку „Џек Керуак у купаћим гаћама“ гласно проговара један побуњени и пробуђени глас жене која се, спутана оковима патријархалних образаца, читав живот налази у „режиму самоодбране“ и „таложи трансгенерацијски гнев у доњем делу стомака“. Било да је у улози девојке, супруге, љубавнице или ћерке, њена улога је увек она коју сама за себе не би бирала – да буде она друга, невољена и неважна...
„У сталној потрази између смисленог живота и жеље за његовим окончањем, ауторка нам без имало улепшавања, са доминантном нотом горчине и резигнираности, открива како изгледа свет жене која је приморана да у ташни истовремено носи „ножеве и кармин“, каже се у образложењу.
Андријана Томић рођена је у Шапцу 1996. године. Дипломске и мастер студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду, а до сада је објављивала на порталима „Човјек-часопис“ и „Стране.ба“, као и у зборницима „Пакет аранжман“ и „Рукописи 48“.