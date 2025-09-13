МАКАБИ ОСВОЈИО "OPEN AIR" ТУРНИР: Деца Партизана одважно против Евролигаша
Кошаркаши Партизана поражени су у финалу "Open Air" турнира од Макабија резултатом 103:96.
Кошаркаши Партизана су завршили још један припремни турнир, овај пут половичним резултатом. Ипак, важније од самог резултата је истаћи како је ову утакмицу Парни ваљак играо на крилима деце Партизана која су заједно у петорци одиграла последњу четвртину. Момци од 17, 18 и 19 година су заслужили значајну минутажу и прилику да се покажу против реномираног Евролигаша. Митар Бошњаковић је на терену провео 21:45 минута, Урош Мијаиловић 18:41, Ђорђе Шекуларац након повреде 6:31, Лукас Бојовић 11:08, док је Урош Даниловић био 16:03 минута на паркету. Крајњи резултат ниjе наградио црно-белу децу, али су аплаузи са трибина потврдили наду у будућност Партизана и српске кошарке.
Прву четвртину, Макаби је добио резултатом 19:24, да би у наставку гости одржавали минималну предност. У завршна 4 минута првог полувремена, Парни ваљак је преокренуо и на петнаестоминутну паузу отишао са предношћу од 45:40.
Иако су црно-бели имали минималну предност, у другом делу треће четвртине, играчи Макабија су поново дошли у предност и на истеку 30. минута имали предност од 70:75.
Током четврте четвртине екипа Макабија је имала и осетнију разлику, али су црно-бели ипак у више наврата на крилима младих играча настојали да стигну до резултатског егала. Већим делом четврте деонице петорку Партизана су чинили млади играчи: Бошњаковић, Мијаиловић, Шекуларац, Бојовић и Даниловић. Управо ова петорка, увела је меч у резултатску неизвесност у последњем минуту, али је на крају искуснији ривал одолео и победио резултатом 96:103.
Црно-бели после овога путују у Аустралију, где се прво састају са Панатинаикосом, па са Сиднеј Кингсима.
ПАРТИЗАН: Милтон 16, Вашингтон 18, Осетковски 6, Бошњаковић 13, Мијаиловић 11, Браун 12, Лакић 3, Шекуларац, Паркер 10, Бојовић, Даниловић 7.
МАКАБИ: Кларк 5, Сантос 5, Леви 8, Трифуновић 7, Сахар 2, Вокер, Брисет 10, Рејман 12, Ди Бартоломео 8, Оморуји, Доутин 19, Лиф 16, Блат 11.
Партизанови клинци захвални Обрадовићу: "Ово смо сањали од малена"
"Пре свега да се захвалим тренеру на указаној прилици. Надам се да смо оправдали те минуте. Трудили смо се да дамо максимум. Мислим да је то публика видела и да смо испунили очекивања. Спреман сам у сваком тренутку, да уђем и играм опуштено", рекао је Даниловић.
Макаби је озбиљна евролигашка екипа.
"Јака конкуренција, можемо ми да се боримо и играмо са свима".
Захвалница и саиграчима.
"И њима исто да се захвалим. Свако нам даје користан савет, свако нам помаже. Прави су лидери. Екипа нас је примила као да смо ту још од раније".
Тренер Жељко Обрадовић је константно давао савете.
"Трудимо се да усвојимо одмах, ако нам тренер нешто каже, да одмах нешто испунимо", закључио је Даниловић.
Кошаркаши Партизана Митар Бошњаковић и Урош Мијаиловић изнели су утиске после пријатељског меча са Макабијем.
"Срце је пуно. Показали смо жељу и борбу, умало смо стигли ово, али показали смо наредним генерацијама Партизана како се бори. Хвала Жељку што нам даје шансу, али тренингом смо то заслужили. Ово смо све сањали од малена. Фантастичан је осећај", рекао је Бошњаковић.
Бошњаковића су прошле сезоне мучиле и повреде.
"Имао сам проблема са повредама, плус је био прелаз са јуниорске на сениорску кошарку. За све треба рад, увек се он исплати. Много је тежак тај прелазак, мора да се добије килажа", додао је Митар.
Мијаиловић се, такође, захвалио Обрадовићу.
"Захвалио бих се тренеру што нам је пружио прилику и част ми је да играм пред оваквом атмосфером и против евролигаша. На нама је било да дамо све од себе", рекао је Мијаиловић.
Прелазак из јуниоре у сениоре никад није лак.
"Ове сезоне сам тек јуниор. Велика је разлика, мало будеш у шоку. Што се пре привикнеш, то ћеш пре играти."
Имао је неке добре потезе на утакмици.
"Грешим, али трудим се. Играм своју игру, нема ту нешто специјално. Трудим се да што мање грешим. Кроз тренинг стичем искуство, Обрадовић ми спомиње да је све у детаљима и да стално размишљам о ситницама које праве разлику", закључио је Мијаиловић.