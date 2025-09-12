clear sky
ПОЛИЦИЈА: У недељу је непријављен скуп на Тргу слободе, предузећемо све да буде безбедно

12.09.2025. 17:28 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
дневник
Коментари (0)
Фото: MUP

У недељу, 14. септембра, у 18 часова, очекује се непријављено окупљање грађана на Тргу слободе у Новом Саду, саопштила је Полицијска управа у Новом Саду.

Како наводе даље, уПОЛИЦИЈА складу са чланом 52. Закона о полицији, Полицијска управа у Новом Саду предузеће све законске мере да ово јавно окупљање протекне безбедно, укључујући фото и видео снимање на територији града.

Неформална група грађана Збор преко друштвених мрежа позвала је грађане на протестни скуп у недељу у 18 сати на Трг слободе, након чега ће, како се очекује, уследити и протестна шетња. 

полицијска управа нови сад збор протест
