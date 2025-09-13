clear sky
21°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ВОЈВОДИНА УСПЕЛА ДА НАПРАВИ ПРЕОКРЕТ И САВЛАДА ЧУКАРИЧКИ: Мери израстао у јунака Новосађана

13.09.2025. 22:11 22:31
Пише:
Александар Предојевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
vosa
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Војводина је победила Чукарички у 8. колу Суперлиге Србије са 3:1, после преокрета.

У 6. минуту, право ни од куд, прилику је имао нападач гостију Слободан Тедић, који се дуго борио за позицију са Колинсом Сиченџеом, а када је штопер Војводине пао, упутио је ударац са шест метара, али је лопта прошла крај десног дирека гола на којем је стајао репрезентативац Драган Росић. Била је то, испоставило се, сјајна прилика за Брђане, а срећа је погледала домаћи тим.

Исти играч запретио је после одличног продора Бојице Никчевића у 18. минуту, али је тада шутирао изнад пречке. Непосредно пре тога, игру је, због повреде, у редовима Старе даме морао да напусти Марко Величковић, којег је заменио његов имењак Младеновић. Наставили су Београђани с офанзивном игром, а посебне проблеме одбрани домаћина правио је расположени Урош Миладиновић.

vojvodinaFPH_3450
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

И Такач на трибинама

Силвестер Такач, један од најбољих фудбалера и стрелаца у историји ФК Војводина, Силвестер Такач, присуствовао је сусрету између Војводине и Чукаричког. Присутни гледаоци на стадиону, када су сазнали ову информацију, бурним аплаузом поздравили су легендарног аса црвено-белих, који је головим обележио средину  шездесетих година прошлог века.

Добро је тим у црним дресовима контролисао игру, па су Новосадјани тешко успевали да организују нападе, а њихов нападач Алекса Вукановић био је одсечен и безопасан. Истовремено, ученици тренера Милана Лешњака константно су претили брзим контрама, што је захтевало максималну сконцентрисанст дефанзиваца црвено-белих. Због свега тога стратег игре Војводине Мирослав Тањга није био задовољан и примећивало се да је прилично фрустриран.

Нервозни на терену били су и играчи обе екипе, па је у 33. минуту дошло до чарки између Самбу Сисока и Колинса Сиченџеа, срећом без већих последица. Тим из Српске Атине, и поред борбености, није успевао озбиљније да угрози Мирковићев гол, а у 44. минуту, срећом по Војводину, лопту је промашио Миладиновић, јер то је могла да буде баш озбиљна шанса за његову екипу. 

Коначно, у првом минуту надоканде, велику прилику је, после корнера, новосадски састав имао преко Сиченџеа, чији ударац главом је Никола Мирковић пребацио изнад пречке, па је полувреме завршено без голова.

Први пут делегат – жена

На утакмици делегат ФСС-а била је Светлана Билић, што је први пут у историји нашег фудбала да је овај посао поверен једној дами. Пред почетак сусрета, ФК Војводина, тим поводом, уручио јој је букет цвећа и пожелео пуно успеха у даљем раду.

bilic2
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Наставак је почео приликом после слободног ударца капитена гостију Доцића, који, ипак, нијее био прецизан. Наставио је Чукарички да напада, па су Београђани тражили пенал после једног дуела у казненом простору Војводине, а судије из ВАР собе после тога позвале су арбитра Митића да погледа снимак спорног момента. Арбитар из Лесковца је показао на белу тачку, а Марко Доцић, иако га је Росић „прочитао“, довео је „брђане“ у вођство.

Имала је Војводина колосалну прилику у 59. минуту, када је Томовић главом спасао своју мрежу после ударца Лазара Рандјеловића, што као да је наговештавало одлучнију и бољу партију састава из Српске Атине. Три минута касније, Вукан Савићевић је шутирао с 18 метара, Мирковић је био фокусиран и зауставио његов ударац.

До изједначења је Војводина стигла у 69. минуту, када је резервиста Џон Мери просто измислио гол после повратне лопте Сиченџеа. Из гужве је успео да је проследи ка голу, али је она и закачила при том играча Чукаричког Томовића.

Само два минута потом, лопту је на лчевој страни примио Лазар Рандјеловић, кренуо с њом ка средини, а онда и шутирао, направивши комплетн прекорет после правог блицкрига и Новосађани су повели с 2:1.

randjelovic
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Кренули су у нападе играчи Чукаричког, али је новопсадски тим, ношен публиком, тада већ био у елелменту, па је, у 84. минуту, Џон Мери искористио грешку одбране ривала и постигао свој други, а трећи гол за Војводину, приблчиживши је заслуженом слављу после игре коју је приказала у другом полувремену. Уз то, Мери је заслужио овације публике, јер је био џокер за тријумф  „старе даме“.

meri
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

У самом финишу, велику шансу имао је и Урош Николић, али је Мирковић зауставио његов ударац.

vosaFPH_3623
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Војводина – Чукарички   3:1 (0:0)

НОВИ САД: Стадион „Карађорђе“, гледалаца: . Судија: Митић (Лесковац). Стрелци: Мери у 69. и 84. и Ранђеловић у 71. за Војводину, Доцић (из пенала) у 54. минуту за Чукарички. Жути картон: Л. Николић (Војводина). 

ВОЈВОДИНА: Росић 7, Л. Николић 6,5, Сиченџе 6,5, Ета 6,5, Букинац 6,5, Петровић 6,5, Медојевић 6,5 (Савићевић 6,5), Ранђеловић 7 ,(Ђолампвоћ -), Величковић – (Младеновић 6), Мустафа 6 (У. Николић 7), Вукановић 6 (Мери 8).

ЧУКАРИЧКИ: Мирковић 7, Стојановић 6,5, Томовић 6,5, Ђоковић 6,5, А. Стојановић 6,5, Сисоко 6,5, Јованчић 6, Никчевић 6,5 (Матијашевић 6), Доцић 7 (Павков 6) Миладиновић 7,5, Тедић 7.

А. Предојевић

 

Пласман обезедио Sofascore
фк војводина фк чукарички суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Александар Предојевић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војводина победила Чукарички на "Карађорђу"
vojvodinaFPH_3435

(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војводина победила Чукарички на "Карађорђу"

13.09.2025. 19:35 21:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОШИ ДУЕЛ С ЧУКОМ ПРЕЛОМНИ ЗА ЕВРОПУ – Тањга: Не би смело да се осети одсуство Бамиделеа; Медојевић: Пред нашим навијачима по победу
спорт

ВОШИ ДУЕЛ С ЧУКОМ ПРЕЛОМНИ ЗА ЕВРОПУ – Тањга: Не би смело да се осети одсуство Бамиделеа; Медојевић: Пред нашим навијачима по победу

12.09.2025. 13:02 13:06
Волим
0
Коментар
3
Сачувај
ВОЈВОДИНА ЈЕ ФАВОРИТ – Тренер Чукаричког: Неће нам бити лако на „Карађорђу“
спорт

ВОЈВОДИНА ЈЕ ФАВОРИТ – Тренер Чукаричког: Неће нам бити лако на „Карађорђу“

12.09.2025. 15:17 15:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај