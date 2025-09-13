(ФОТО) ВОЈВОДИНА УСПЕЛА ДА НАПРАВИ ПРЕОКРЕТ И САВЛАДА ЧУКАРИЧКИ: Мери израстао у јунака Новосађана
Војводина је победила Чукарички у 8. колу Суперлиге Србије са 3:1, после преокрета.
У 6. минуту, право ни од куд, прилику је имао нападач гостију Слободан Тедић, који се дуго борио за позицију са Колинсом Сиченџеом, а када је штопер Војводине пао, упутио је ударац са шест метара, али је лопта прошла крај десног дирека гола на којем је стајао репрезентативац Драган Росић. Била је то, испоставило се, сјајна прилика за Брђане, а срећа је погледала домаћи тим.
Исти играч запретио је после одличног продора Бојице Никчевића у 18. минуту, али је тада шутирао изнад пречке. Непосредно пре тога, игру је, због повреде, у редовима Старе даме морао да напусти Марко Величковић, којег је заменио његов имењак Младеновић. Наставили су Београђани с офанзивном игром, а посебне проблеме одбрани домаћина правио је расположени Урош Миладиновић.
И Такач на трибинама
Силвестер Такач, један од најбољих фудбалера и стрелаца у историји ФК Војводина, Силвестер Такач, присуствовао је сусрету између Војводине и Чукаричког. Присутни гледаоци на стадиону, када су сазнали ову информацију, бурним аплаузом поздравили су легендарног аса црвено-белих, који је головим обележио средину шездесетих година прошлог века.
Добро је тим у црним дресовима контролисао игру, па су Новосадјани тешко успевали да организују нападе, а њихов нападач Алекса Вукановић био је одсечен и безопасан. Истовремено, ученици тренера Милана Лешњака константно су претили брзим контрама, што је захтевало максималну сконцентрисанст дефанзиваца црвено-белих. Због свега тога стратег игре Војводине Мирослав Тањга није био задовољан и примећивало се да је прилично фрустриран.
Нервозни на терену били су и играчи обе екипе, па је у 33. минуту дошло до чарки између Самбу Сисока и Колинса Сиченџеа, срећом без већих последица. Тим из Српске Атине, и поред борбености, није успевао озбиљније да угрози Мирковићев гол, а у 44. минуту, срећом по Војводину, лопту је промашио Миладиновић, јер то је могла да буде баш озбиљна шанса за његову екипу.
Коначно, у првом минуту надоканде, велику прилику је, после корнера, новосадски састав имао преко Сиченџеа, чији ударац главом је Никола Мирковић пребацио изнад пречке, па је полувреме завршено без голова.
Први пут делегат – жена
На утакмици делегат ФСС-а била је Светлана Билић, што је први пут у историји нашег фудбала да је овај посао поверен једној дами. Пред почетак сусрета, ФК Војводина, тим поводом, уручио јој је букет цвећа и пожелео пуно успеха у даљем раду.
Наставак је почео приликом после слободног ударца капитена гостију Доцића, који, ипак, нијее био прецизан. Наставио је Чукарички да напада, па су Београђани тражили пенал после једног дуела у казненом простору Војводине, а судије из ВАР собе после тога позвале су арбитра Митића да погледа снимак спорног момента. Арбитар из Лесковца је показао на белу тачку, а Марко Доцић, иако га је Росић „прочитао“, довео је „брђане“ у вођство.
Имала је Војводина колосалну прилику у 59. минуту, када је Томовић главом спасао своју мрежу после ударца Лазара Рандјеловића, што као да је наговештавало одлучнију и бољу партију састава из Српске Атине. Три минута касније, Вукан Савићевић је шутирао с 18 метара, Мирковић је био фокусиран и зауставио његов ударац.
До изједначења је Војводина стигла у 69. минуту, када је резервиста Џон Мери просто измислио гол после повратне лопте Сиченџеа. Из гужве је успео да је проследи ка голу, али је она и закачила при том играча Чукаричког Томовића.
Само два минута потом, лопту је на лчевој страни примио Лазар Рандјеловић, кренуо с њом ка средини, а онда и шутирао, направивши комплетн прекорет после правог блицкрига и Новосађани су повели с 2:1.
Кренули су у нападе играчи Чукаричког, али је новопсадски тим, ношен публиком, тада већ био у елелменту, па је, у 84. минуту, Џон Мери искористио грешку одбране ривала и постигао свој други, а трећи гол за Војводину, приблчиживши је заслуженом слављу после игре коју је приказала у другом полувремену. Уз то, Мери је заслужио овације публике, јер је био џокер за тријумф „старе даме“.
У самом финишу, велику шансу имао је и Урош Николић, али је Мирковић зауставио његов ударац.
Војводина – Чукарички 3:1 (0:0)
НОВИ САД: Стадион „Карађорђе“, гледалаца: . Судија: Митић (Лесковац). Стрелци: Мери у 69. и 84. и Ранђеловић у 71. за Војводину, Доцић (из пенала) у 54. минуту за Чукарички. Жути картон: Л. Николић (Војводина).
ВОЈВОДИНА: Росић 7, Л. Николић 6,5, Сиченџе 6,5, Ета 6,5, Букинац 6,5, Петровић 6,5, Медојевић 6,5 (Савићевић 6,5), Ранђеловић 7 ,(Ђолампвоћ -), Величковић – (Младеновић 6), Мустафа 6 (У. Николић 7), Вукановић 6 (Мери 8).
ЧУКАРИЧКИ: Мирковић 7, Стојановић 6,5, Томовић 6,5, Ђоковић 6,5, А. Стојановић 6,5, Сисоко 6,5, Јованчић 6, Никчевић 6,5 (Матијашевић 6), Доцић 7 (Павков 6) Миладиновић 7,5, Тедић 7.
А. Предојевић