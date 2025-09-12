ВОШИ ДУЕЛ С ЧУКОМ ПРЕЛОМНИ ЗА ЕВРОПУ – Тањга: Не би смело да се осети одсуство Бамиделеа; Медојевић: Пред нашим навијачима по победу
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга и капитен Слободан Медојевић оптимисти су пред предстојећи меч са Чукаричким.
Након репрезентативне паузе, фудбалери „старе даме“ дочекују Чукарички у директном окршају у борби за Европу. Дуел се игра у суботу у 20 часова на „Карађорђу“.
– И у овај меч улазимо са истим циљем, да будемо концетрисани, да идемо на победу и да одиграмо најбоље што умемо. Играмо против екипе која у Новом Саду игра и више него добар фудбал. Код нас сви дођу мотивисани, због доброг терена и правог амбијента. Очекујемо неугодног и мотивисаног противника, која је и урбанизована екипа, показали су да знају да играју на резултат. Ми смо кроз ове утакмице показали да имамо свој циљ, знамо који су наши квалитети и држаћемо се тога. Ово је можда и једна преломна утакмица. Као и свака, следећа је најбитнија, али је ово по мом мишљењу преломна, јер и Чукарички жели висок пласман и да се бори за Европу – рекао је Тањга.
Он се потом осврнуо и на играчки кадар пред овај меч.
– Могу да кажем да су сви спремни, осим што је као што сви знате, напустио Бамиделе, морамо да признамо да је то хендикеп за нашу екипу. Али, ми смо навикли на одласке, имамо толико квалитетних играча и на терену то не би смело да се осети. Добро смо покривени на левој страни, да ли ће играти Ибрахим, Ранђеловић, Сукачев, Коларевић, видећемо до почетка утакмице. Ранђеловић је сигурно један од кандидата који може да одговори задацима на тој позицији, али немамо много проблема са тим. Сви су здрави, орни, очекујемо најбоље – истакао је Тањга.
Капитен Медојевић истиче да уз подршку навијача и паметну игру Војводина може до нове победе.
– У госте нам долази добра екипа која се у последњих неколико година позиционирала веома добро у српском фудбалу. До прошле сезоне су имали одличне резултате, једне сезоне су играли и групну фазу у Европи, тако да на основу свега тога, заслужују наш респект. Чукарички је неугодна екипа, спој искуства и младости, играју леп фудбал. Међутим, играмо код куће, пред нашим навијачима и у таквим околностима, нема много филозофирања и морамо да идемо на победу. Паметном и организованом игром, даћемо све од себе да дођемо до три бода – истакао је Медојевић.
Боровина ће добити шансу
Мирослав Тањга је одговорио и на питање о младом нападу Срђану Боровини који је обележио турнир „Стеван Ћеле Вилотић“.
– Ни за једног играча не можемо да кажемо да је добар или лош на основу две утакмице. Увек је био прикључиван првом тиму, када је било могућности, времена и потребе за то. Ипак је то омладински фудбал, а ми на наше омладинце рачунамо, али све је на њима. Свакако да постоји план, али да правимо панику да ће неко да оде или да остане после две утакмице… И овако имамо 30 играча, када будемо играли неку пријатељску утакмицу, сигурно да ће добити шансу. Али, не треба заборавити да је тек почео да игра за омладинце. Ја му желим све најбоље, али не смемо да прескачемо неке степенице. У питању је млад и перспективан играч, али омладински фудбал је једно, а сениорски потпуно друго. Сигурно да ће добити шансу када буде прилика за то – закључио је Тањга.