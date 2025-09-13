(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Без голова у дуелу Војводине и Чукаричког
Фудбалери Војводине и Чукаричког играју на "Карађорђу" у 8. колу Суперлиге Србије.
19. минут: Принудна измена у Војводини. Неколико минута раније повредио се Величковић, пошто је приликом напада излетео са игралишта и ударио главом о тартан подлогу. Пошто му је указана помоћ, он је изнесен са терена, а уместо њега у игру је ушао Младеновић.
5. минут: Прилика за Чукарички. Шутирао је Тедић, али је резултат остао непромењен.
1.минут: Почела је утакмица.
Дуел Војводине и Чукаричког биће директни обрачун за Европу, јер обе екипе су зацртале висок пласман, који води на европску сцену.
Војводина је у шест одиграних сусрета ове сезоне у Суперлиги забележила четири победе и два ремија, а Чукарички у исто толико дуела три победе, реми и два пораза.
Како тренер Новосађана Мирослав Тањга каже, да очекују неугодног и мотивисаног противника, која је и урбанизована екипа, показали су да знају да играју на резултат. Икао су сви играчи спремни, велики хендикеп за Војводину ће бити одлазак Бамиделеа. Биће ово добра прилика да се види како ће Новосађани надокнадити овај губитак. "Стара дама" очекује добру подршку са трибина како би остварила зацртане планове.
И тренер Чукаричког Милан Лешњак се нада доброј посети на "карађорђу" и да ће публика имати шта да види, јер су сусрети ова два тима увек занимљиви. Београђани Новосађанима препуштају улогу фаворита, али неће унапред истаћи белу заставу.