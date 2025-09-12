ВОЈВОДИНА ЈЕ ФАВОРИТ – Тренер Чукаричког: Неће нам бити лако на „Карађорђу“
У претходних шест утакмица, уз подсећање да је меч против Црвене звезде био одложен, фудбалери Чукаричког су остварили три победе, један реми и два пораза.
Чукарички ће после паузе због обавеза репрезентације путовати у Нови Сад, на једно од најтежих гостовања, екипи Војводине (субота, 20 часова).
– Увек су мечеви између Војводине и Чукаричког за уживање, надам се да ће тако бити и овога пута и да ће публика у Новом Саду имати шта да види. Наш ривал има изузетно квалитетан састав, о чему најбоље сведоче и досадашњи резултати, Војводина је уз Црвену звезду и Партизан у врху табеле. И ту им је место по свим параметрима, то је клуб богате традиције. И што је изузетно важно, на свим позицијама су одлично покривени – казао је шеф стручног штаба бело-црних Милан Лешњак.
Истакао је шеф стручног штаба Чукаричког да је екипи пирјала чињеница да поново тренира на Бановом брду.
– Много нам то значи, најлепше је у својој кући. Терен је сада у сјајном стању, све је лакше кад смо на Бановом брду. Драго нам је и да је читава западна трибина на претходном мечу против ОФК Београда била испуњена и верујем да ће временом бити још више гледалаца на нашем стадиону.
Пре тога, бело-црне чека захтевни сусрет са новосадским суперлигашем.
– Неће нам бити лако, свесни смо тога. Према тренутној форми и стању на табели Војводина јесте фаворит, али је Чукарички екипа која се никад не предаје и увек има високе амбиције. Респектујемо ривала, али свакако да желимо позитиван резултат у Новом Саду. За тако нешто биће нам потребан максимум, дисциплина у игри и да свако од играча изврши задатак који му буде поверен. Пробаћемо да анулирамо врлине Војводине, која има изузетно квалитетне и прилично искусне суперлигашке играче, али су пре свега добри као екипа – казао је Лешњак.
У међувремену, Чукарички је ангажовао двојицу фудбалера, из пољског Горњика стигао је Матија Марсенић, а у клуб се на позајмицу из швајцарског Цириха вратио Немања Тошић.
– Тек су стигли, Тошић је одрадио свега два тренинга, Марсенић је нешто дуже овде. Видећемо да ли ћемо и у којој мери моћи да их користимо већ у дуелу против Војводине. Свакако ће нам бити од користи, Марсенић је млад играч, веома талентован. Са друге стране, Тошић је неко ко веома добро познаје како овај клуб функционише, сада већ са искуством и много ће нам значити у натедном периоду.