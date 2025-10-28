clear sky
СЛОВЕНАЦ ОСТАЈЕ ЦРВЕНО-БЕЛИ: Елшнику нови уговор на Маракани

28.10.2025. 08:03 08:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Словеначки фудбалер Тими Макс Елшник потписао је нови уговор са Црвеном звездом, саопштио је осмоструки узастопни шампион Србије.

– Црвена звезда са великим задовољством обавештава јавност да је искусни везни фудбалер и репрезентативац Словеније Тими Макс Елшник продужио сарадњу са нашим клубом до 2028. године – наводи се у клупској објави.

– Пресрећан сам што ћу бити део Црвене звезде и у наредном периоду, надам се да ме очекује још много победа и титула. Хвала људима у клубу који су ми указали поверење и понудили нови уговор. У Звезди се осећам као код куће, моја породица је срећна, надам се да ће тако бити и у будућности – рекао је Елшник за сајт Звезде.

Елшник (27) је појачао Звезду у летњем прелазном року 2024. године и од тад је одиграо 69 утакмица у свим такмичењима и постигао осам голова. 

Са Црвеном звездом је освојио првенство и Куп Србије. 

