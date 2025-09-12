clear sky
(ФОТО) СПЕКТАКЛ ПОД ОТВОРЕНИМ НЕБОМ: Партизан победио ПАОК на пуном Ташмајдану

12.09.2025. 20:47 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Кошаркаши Партизана победили су ПАОК резултатом 96:87 у утакмици која је одиграна под ведрим небом и препуним трибинама на Ташмајдану.

Најефикаснији у победи Партизана био је Двејн Вашингтон са 21 поеном, 18 је додао Стерлинг Браун, 17 Шејк Милтон, 13 Џабари Паркер, 11 Дилан Осетковски, а 10 Аријан Лакић.

Тренер Партизана Жељко Обрадовић није могао да рачуна на Алексеја Покушевског, Вању Маринковића, Тајрика Џонса и Карлика Џонса.

Утакмица је одиграна у спектакуларној, фудбалској атмосфери, коју су приредили навијачи Партизана, а у полувремену је мини-концерт одржала навијачка музичка група ЈНА.

спорт
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Партизан у последњем мечу турнира игра против Макабија, у суботу од 19 часова у дворани "Александар Николић". 

Макаби је раније данас савладао Зенит резултатом 102:77.

кк партизан кошарка
Спорт Кошарка
