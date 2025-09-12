(ФОТО) СПЕКТАКЛ ПОД ОТВОРЕНИМ НЕБОМ: Партизан победио ПАОК на пуном Ташмајдану
Кошаркаши Партизана победили су ПАОК резултатом 96:87 у утакмици која је одиграна под ведрим небом и препуним трибинама на Ташмајдану.
Најефикаснији у победи Партизана био је Двејн Вашингтон са 21 поеном, 18 је додао Стерлинг Браун, 17 Шејк Милтон, 13 Џабари Паркер, 11 Дилан Осетковски, а 10 Аријан Лакић.
Тренер Партизана Жељко Обрадовић није могао да рачуна на Алексеја Покушевског, Вању Маринковића, Тајрика Џонса и Карлика Џонса.
Утакмица је одиграна у спектакуларној, фудбалској атмосфери, коју су приредили навијачи Партизана, а у полувремену је мини-концерт одржала навијачка музичка група ЈНА.
Партизан у последњем мечу турнира игра против Макабија, у суботу од 19 часова у дворани "Александар Николић".
Макаби је раније данас савладао Зенит резултатом 102:77.