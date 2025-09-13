(ФОТО) УРБАНИ БУВЉАК У НОВОМ САДУ Од Levi’s фармерки и Dior аксесоара до грамофона и плоча ПОГЛЕДАЈТЕ ШТА СВЕ ИМА У КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ
Након летње паузе, још један Урбани бувљак одганизован је данас у Дистрикту, у кинеској четврти у Новом Саду.
Уз идеју да одржива мода и одговорна потрошња могу бити и те како забавне, излагачи су и овога пута припремили велики број винтиџ, секенд хенд и колекционарских комада одеће, обуће, предмета, делова намештаја…
Посетиоци на Урбаном бувљаку, тако, ове суботе две до 17 часова, могу пронаћи богат избор пажљиво одабраних комада - од винтиџ Levi’s фармерки, Burberry мантила и Chanel или Dior аксесоара, до art deco огледала, ретро лампи, грамофона, сатова, накита, порцелана и стакла. Љубитељи плоча и ретких књига овде такође могу да пронађу понешто за себе.
У оквиру Урганог бувљака постављена је и Одржива зона, односно простор посвећен малим локалним брендовима који рециклирају, апциклирају и стварају производе од еколошких материјала или на потпуно одржив начин. Свака куповина, тако, подржава креаторе који брину о природи и инспирисани су идејом о смањењу отпада.
Веома важан део септембарског издања бувљака је Дечија зона у оквиру које најмлађи учесници могу продати или заменити играчке, књиге, друштвене игре и школски прибор.
Овај кутак помаже да ствари које су још увек корисне добију нову шансу и да деца, како наводе организатори, науче да вреднују оно што имају.
Осим тога, у Дечијем кутку у сарадњи са Француским институтом организоване су и едукативне радионице које кроз игру подучавају децу о одрживости, одговорности и учењу кроз забаву.