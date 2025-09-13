overcast clouds
30°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) УРБАНИ БУВЉАК У НОВОМ САДУ Од Levi’s фармерки и Dior аксесоара до грамофона и плоча ПОГЛЕДАЈТЕ ШТА СВЕ ИМА У КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ

13.09.2025. 16:40 17:07
Пише:
Владимир Бијелић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Дневник/ В. Бијелић

Након летње паузе, још један Урбани бувљак одганизован је данас у Дистрикту, у кинеској четврти у Новом Саду.

Уз идеју да одржива мода и одговорна потрошња могу бити и те како забавне, излагачи су и овога пута припремили велики број винтиџ, секенд хенд и колекционарских комада одеће, обуће, предмета, делова намештаја… 

Посетиоци на Урбаном бувљаку, тако, ове суботе две до 17 часова, могу пронаћи богат избор пажљиво одабраних комада - од винтиџ Levis фармерки, Burberry мантила и Chanel или Dior аксесоара, до art deco огледала, ретро лампи, грамофона, сатова, накита, порцелана и стакла. Љубитељи плоча и ретких књига овде такође могу да пронађу понешто за себе. 

2
Фото: Дневник/ В. Бијелић

У оквиру Урганог бувљака постављена је и Одржива зона, односно простор посвећен малим локалним брендовима који рециклирају, апциклирају и стварају производе од еколошких материјала или на потпуно одржив начин. Свака куповина, тако, подржава креаторе који брину о природи и инспирисани су идејом о смањењу отпада.

Веома важан део септембарског издања бувљака је Дечија зона у оквиру које најмлађи учесници могу продати или заменити играчке, књиге, друштвене игре и школски прибор. 

2
Фото: Дневник/ В. Бијелић

Овај кутак помаже да ствари које су још увек корисне добију нову шансу и да деца, како наводе организатори, науче да вреднују оно што имају.

Осим тога, у Дечијем кутку у сарадњи са Француским институтом организоване су и едукативне радионице које кроз игру подучавају децу о одрживости, одговорности и учењу кроз забаву.

бувљак кинеска четврт
Извор:
Дневник
Пише:
Владимир Бијелић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај