СЕЛЕКТОР ТУРСКЕ ЕРГИН АТАМАН ПРЕД ФИНАЛЕ: Поштујемо Немачку, спремни смо да освојимо титулу шампиона
Селектор кошаркашке репрезентације Турске Ергин Атаман изјавио је пред финале Еврпског првенства да поштује селекцију Немачке и додао да је његова екипа спремна да освоји титулу.
Кошаркаши Турске играће сутра од 20 часова у Риги против Немачке у финалу Европског првенства.
"Играли смо перфектно до сада. Верујем да смо сваку утакмици играли са истим темпом, агресивношћу и уживали у њима. За нас је свака утакмица била финале, ако изгубиш, нећеш играти сутра. Спремни смо за ново финале и спремни смо да узмемо титулу шампиона. Имамо много поштовања према Немцима, који су шампиони света и искусни су много. Неколико година играју заједно на високом нивоу. Али, ја верујем да ће моји момци бити спремни 100 одсто да изађу сутра и победе", рекао је Атаман на конференцији за медије.
Он је навео да не осећа притисак и додао верује да ни његови играчи неће имати притисак у финалној утакмици.
"Рекао сам им да сам притисак имао можда само у првом финалу Евролиге. Стално причам са помоћницима, а пет минута пре конференције, речено ми је да су сви у тиму и Савезу под огромним притиском због финала. Нажалост, репрезентација није имала добре резултате после 2001. и 2010. године. Смејао сам се са Џедијем пред конференцију, имамо искуства играња у финалу против Олимпијакоса и знамо какве атмосфере могу да буду, као и какав је стрес великог ривалства. Зато нам финале Евробаскета није стресно", поручио је селектор Турске.
Атаман је истакао да не воли да губи финалне утакмице и додао да је спремио шаке да подигне трофеј.
"Ако играм у финалу, ја побеђујем. Сви људи, сваког дана, уче нешто. За мене је исто важи, учим сваког дана. Можда его, можда реалност, али ја сам најбољи тренер Европе у последњих 10 година. Није битно који тим водим, радим исти посао свуда, побеђивао сам и освајао", рекао је Атаман.