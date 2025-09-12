clear sky
MOЋНА ТУРСКА У ФИНАЛУ: Јанис и Грчка декласирани, Атаман против Немачке за прву титулу

12.09.2025. 21:43 21:53
Дневник
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Турске други су финалисти Европског првенства у Риги.

У полуфиналу су декласирали Грчку резултатом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

За титулу ће играти у недељу против светских првака – Немаца, који су победили Финску. За бронзу ће играти Скандинавци и Грци. 

Турска ће играти за прву европску титулу, а за сада има само једну медаљу са Евробаскета, сребро из 2001. године. 

Грчка је желела у финале како би поновила успех и освајање злата из 2005. године. Сада ће, међутим, морати да игра за бронзу и покуша да се нађе на подијуму први пут од трећег места 2009.

Ерџан Османи је предводио Турску са 28 поена (6/8 тројке), Џеди Осман је дао 17, Алперен Шенгун 15, а Шејн Ларкин 14. 

Костас Слукас је са 15 поена био најефикаснији у Грчкој, Јанис Адетокумбо је имао 12 поена и 12 скокова, Панајотис Калаицакис је дао 11 поена.

Евробаскет
Дневник
Дневник
Спорт Кошарка
