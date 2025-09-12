MOЋНА ТУРСКА У ФИНАЛУ: Јанис и Грчка декласирани, Атаман против Немачке за прву титулу
Кошаркаши Турске други су финалисти Европског првенства у Риги.
У полуфиналу су декласирали Грчку резултатом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).
За титулу ће играти у недељу против светских првака – Немаца, који су победили Финску. За бронзу ће играти Скандинавци и Грци.
TURKIYE WILL PLAY IN THE #EUROBASKET FINAL 🇹🇷 pic.twitter.com/BXlA2CRouA
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Турска ће играти за прву европску титулу, а за сада има само једну медаљу са Евробаскета, сребро из 2001. године.
Грчка је желела у финале како би поновила успех и освајање злата из 2005. године. Сада ће, међутим, морати да игра за бронзу и покуша да се нађе на подијуму први пут од трећег места 2009.
Ерџан Османи је предводио Турску са 28 поена (6/8 тројке), Џеди Осман је дао 17, Алперен Шенгун 15, а Шејн Ларкин 14.
Костас Слукас је са 15 поена био најефикаснији у Грчкој, Јанис Адетокумбо је имао 12 поена и 12 скокова, Панајотис Калаицакис је дао 11 поена.