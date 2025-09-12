clear sky
РОЂЕНДАН КИКИ СЕ НЕ ПРОПУШТА! Мамутфест у Кикинди доноси забаву и креативне радионице за све генерације

12.09.2025. 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
RTV
Фото: youtube prinstcrin/ TV Kikinda

КИКИНДА - Већ 19 година кикиндски Мамутфест, манифестација посвећена мамутици Кики, на најлепши начин промовише један од препознатљивих симбола Кикинде.

И овогодишњи дводневни програм Мамутфеста одржава се у кикиндском Народном музеју, а занимљивио садржаји и радионице намењени су  првенствено деци, али су сви добродошли.

Међу препознатљивим, незаобилазним тачкама културне и туристичке понуде Кикинде, посебно место заузима мамутица Кика. Добро очувани скелет џиновске праисторијске животиње атрактивна је музејска понуда за све генерације публике, а поготово најмлађе, па се од 2007. године у оквиру манифестације  Мамутфест слави Кикин рођендан.

да
Фото: youtube prinstcrin/ TV Kikinda

"Ми смо изузетно поносни што имамо овако добро очуван склет, популаран је међу туристима, као и међу локалним становништвом. Када су у питању најмлађи Кикинђани, Кика је и међу њима врло популарна, доказ је и овогодишњи 19. Мамутфест. Деца долазе, честитају Кики рођендан, израђују честитке, мислим да је Кики постала део идентитета нашег града“ – каже Драган Киурски, виши музејски педагог.

А честитке нису изостале на на овогодишњојрођенданској журци. Била је то прилика да од наших другара из кикиндских вртића чујемо сазнамо и неке важне детаље о мамутици Кики.

Циљ манифестације је да на забаван, едукативан и креативан начин пре свега најмлађима приближи наслеђе и подигне свест о значају и различитим могућностима његовог коришћења. Тако се едукује будућа музејска публика.

да
Фото: youtube prinstcrin/ TV Kikinda

„Мислим да је то суштинска вредност мамутфеста, да ми заправо едукујемо децу зашто су музеји забавни, зато су едукативни, креативни, како бисмо привлачили нову публику која ће даље посећивати и друге музеје“ – нагласила је Лидија Милашиновић, директорка Народног музеја Кикинда.

Крпоз занимљиве садржаје, радионице, позоришне представе, као и програме гостујућих музеја, дводневна манифестација Мамутфест постаје својеврсни породични празник.

РТВ

мамут мамутфест кикинда
Војводина Банат
