РОЂЕНДАН КИКИ СЕ НЕ ПРОПУШТА! Мамутфест у Кикинди доноси забаву и креативне радионице за све генерације
КИКИНДА - Већ 19 година кикиндски Мамутфест, манифестација посвећена мамутици Кики, на најлепши начин промовише један од препознатљивих симбола Кикинде.
И овогодишњи дводневни програм Мамутфеста одржава се у кикиндском Народном музеју, а занимљивио садржаји и радионице намењени су првенствено деци, али су сви добродошли.
Међу препознатљивим, незаобилазним тачкама културне и туристичке понуде Кикинде, посебно место заузима мамутица Кика. Добро очувани скелет џиновске праисторијске животиње атрактивна је музејска понуда за све генерације публике, а поготово најмлађе, па се од 2007. године у оквиру манифестације Мамутфест слави Кикин рођендан.
"Ми смо изузетно поносни што имамо овако добро очуван склет, популаран је међу туристима, као и међу локалним становништвом. Када су у питању најмлађи Кикинђани, Кика је и међу њима врло популарна, доказ је и овогодишњи 19. Мамутфест. Деца долазе, честитају Кики рођендан, израђују честитке, мислим да је Кики постала део идентитета нашег града“ – каже Драган Киурски, виши музејски педагог.
А честитке нису изостале на на овогодишњојрођенданској журци. Била је то прилика да од наших другара из кикиндских вртића чујемо сазнамо и неке важне детаље о мамутици Кики.
Циљ манифестације је да на забаван, едукативан и креативан начин пре свега најмлађима приближи наслеђе и подигне свест о значају и различитим могућностима његовог коришћења. Тако се едукује будућа музејска публика.
„Мислим да је то суштинска вредност мамутфеста, да ми заправо едукујемо децу зашто су музеји забавни, зато су едукативни, креативни, како бисмо привлачили нову публику која ће даље посећивати и друге музеје“ – нагласила је Лидија Милашиновић, директорка Народног музеја Кикинда.
Крпоз занимљиве садржаје, радионице, позоришне представе, као и програме гостујућих музеја, дводневна манифестација Мамутфест постаје својеврсни породични празник.