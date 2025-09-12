clear sky
ПОПОДНЕВНА АКЦИЈА Пуне руке посла за новосадске ватрогасце (ВИДЕО)

12.09.2025. 18:57
Дневник
Dnevnik.rs
Коментари (0)
d
Фото: Screenshot / Instagram / 193ns_rs

Новосадски ватрогасци су током овог поподнева имали пуне руке посла.

Таман су угасили мањи пожар у стану у Улици Вељка Петровића на Лиману 1, када им је, пред крај интервеције, стигла дојава да се дими и у једној згради на Булевару Јаше Томића.

Без времена за предах, екипа је одмах похитала на нову локацију и евакуисала станаре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

Срећом, на оба места се није радило о већим пожарима и свце је релативно брзо доведено у нормално стање и, што је најважније, без људских жртава.

 

ватрогасци ватрогасци спасиоци пожар интервенција
Dnevnik.rs
Дневник
Нови Сад
