ПОПОДНЕВНА АКЦИЈА Пуне руке посла за новосадске ватрогасце (ВИДЕО)
12.09.2025. 18:57 19:02
Коментари (0)
Новосадски ватрогасци су током овог поподнева имали пуне руке посла.
Таман су угасили мањи пожар у стану у Улици Вељка Петровића на Лиману 1, када им је, пред крај интервеције, стигла дојава да се дими и у једној згради на Булевару Јаше Томића.
Без времена за предах, екипа је одмах похитала на нову локацију и евакуисала станаре.
Срећом, на оба места се није радило о већим пожарима и свце је релативно брзо доведено у нормално стање и, што је најважније, без људских жртава.