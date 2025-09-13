clear sky
МИРОСЛАВ ТАЊГА ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЧУКАРИЧКИМ: У прошлости је Војводина овакве мечеве губила, овако враћамо навијаче на стадион!

13.09.2025. 22:57 23:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
tanjgaFPH_3429
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга задовољан је након нове победе своје екипе.

Фудбалери „старе даме“ победили су након преокрета екипу Чукаричког резултатом 3:1 и тако привремено преузели врх табеле.

– Када сте лидер на табели, то добро звучи, али ту би требало да будемо на крају. Пре свега морам да честитам мојим момцима, на приказаном карактеру, одличној утакмици, односно у последњих 35 минута. Прво полувреме смо буквално преспавали, па смо направили пенал, онда смо направили неке измене и онда смо почели да играмо онако како смо се и припремали за ову утакмицу. На крају је пола сата било довољно да постигнемо три гола и честитам мојим момцима, као и екипи Чукаричког. Вечерас смо показали и квалитет и карактер, јер у прошлости Војводина је овакве утакмице губила. Показали смо да желимо, да хоћемо и да можемо да будемо на врху табеле. Мислим да на овај начин доводимо и навијаче на стадион, тако да их ја позивам да се на следећој утакмици окупе у што већем броју, то ће бити подстрек за све нас – рекао је Тањга.

У наредном колу, у суботу од 17:30, Војводина гостује екипи Новог Пазара.

