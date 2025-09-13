МИРОСЛАВ ТАЊГА ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЧУКАРИЧКИМ: У прошлости је Војводина овакве мечеве губила, овако враћамо навијаче на стадион!
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга задовољан је након нове победе своје екипе.
Фудбалери „старе даме“ победили су након преокрета екипу Чукаричког резултатом 3:1 и тако привремено преузели врх табеле.
– Када сте лидер на табели, то добро звучи, али ту би требало да будемо на крају. Пре свега морам да честитам мојим момцима, на приказаном карактеру, одличној утакмици, односно у последњих 35 минута. Прво полувреме смо буквално преспавали, па смо направили пенал, онда смо направили неке измене и онда смо почели да играмо онако како смо се и припремали за ову утакмицу. На крају је пола сата било довољно да постигнемо три гола и честитам мојим момцима, као и екипи Чукаричког. Вечерас смо показали и квалитет и карактер, јер у прошлости Војводина је овакве утакмице губила. Показали смо да желимо, да хоћемо и да можемо да будемо на врху табеле. Мислим да на овај начин доводимо и навијаче на стадион, тако да их ја позивам да се на следећој утакмици окупе у што већем броју, то ће бити подстрек за све нас – рекао је Тањга.
У наредном колу, у суботу од 17:30, Војводина гостује екипи Новог Пазара.