ШУМЕ ДОБИЈАЈУ СВОЈ БУЏЕТ
ВЕЛИКО УЛАГАЊЕ У ПРИРОДУ! Војводина дели милионе за садњу, заштиту и обнову од пожара, ЕВО ко може да аплицира
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу 273,6 милиона динара из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2025. годину.
Новац је намењен за подизање нових шума – до 250.000 динара по хектару за садњу тврдих и племенитих лишћара, до 220.000 динара за меке лишћаре и четинаре и до 180.000 динара по хектару за багрем.
За мелиорацију деградираних шума опредељено је 55 милиона динара, а за изградњу и реконструкцију шумских путева 20 милиона динара.
По овом Конкурсу средства се додељују и за унапређивање расадничке производње у укупном износу до 26.657.629,11 динара, затим за набавку опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода до 52 милиона динара, као и набавку машина и опреме за санирање последица елементарних непогода у укупном износу до 100 милиона динара.
Циљ конкурса је повећање шумовитости и квалитета шума у Војводини, њихова боља заштита и обнова, као и унапређење расадничке производње.
Рок за пријаву на конкурс је 29. септембар.