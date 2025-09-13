overcast clouds
ШУМЕ ДОБИЈАЈУ СВОЈ БУЏЕТ

ВЕЛИКО УЛАГАЊЕ У ПРИРОДУ! Војводина дели милионе за садњу, заштиту и обнову од пожара, ЕВО ко може да аплицира

13.09.2025. 13:25 13:32
da
Фото: freepik, ilustracija

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу 273,6 милиона динара из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2025. годину.

Новац је намењен за подизање нових шума – до 250.000 динара по хектару за садњу тврдих и племенитих лишћара, до 220.000 динара за меке лишћаре и четинаре и до 180.000 динара по хектару за багрем.

За мелиорацију деградираних шума опредељено је 55 милиона динара, а за изградњу и реконструкцију шумских путева 20 милиона динара.

По овом Конкурсу средства се додељују и за унапређивање расадничке производње у укупном износу до 26.657.629,11 динара, затим за набавку опреме за заштиту шума од пожара и елементарних непогода до 52 милиона динара, као и набавку машина и опреме за санирање последица елементарних непогода у укупном износу до 100 милиона динара.

Циљ конкурса је повећање шумовитости и квалитета шума у Војводини, њихова боља заштита и обнова, као и унапређење расадничке производње.

Рок за пријаву на конкурс је 29. септембар.

 

