ОНИ СУ НАЈУСПЕШНИЈИ СОМБОРСКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ Годишње стипендије и новчане награде биће им уручене на вечерашњој свечаности

31.10.2025. 09:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
канва
Фото: Илустрација/ Canva

Гимназија „Вељко Петровић“ из Сомбора вечерас ће, на традиционалној свечаности, доделити годишње стипендије и једнократне новчане награде ђацима који су остварили запажене резултате током школовања.

Ученици првих разреда који су најбоље урадили пријемни испит су: Милошевић Лана , Ева Мршић, Јана Јелић, Павле Перуничић. Њима припада награда у износу од 10.000 динара.

Ученик генерације и најуспешнији ученик природно-математичког смера за школску 2024/2025. је Душан Шијачић, који је добио годишњу стипендију у трајању од десет месеци, у месечном износу од 15 000 динара.

Прошлогодишњи матуранти који су били најуспешнији по смеровима награђени су са по 20.000 динара, а то су: Ирина Николић, Далибор Продановић, Немања Тепавац, Стефан Мишковић.

