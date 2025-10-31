ЧИСТОЋА ОБНАВЉА ВОЗНИ ПАРК Купују три камиона
31.10.2025. 07:49 07:51
Градска „Чистоћа“ купује три камиона за пражњење корпи и, како је у јавном позиву наведено, уклањање малих дивљих депонија.
Процењена вредност инвестиције је 12 милиона динара, без ПДВ. Понуде на тендер подносе се до 13. новембра, а за највише 60 дана од закључивања уговора добављач ће морати да испоручи возила на адресу јавно комуналног предузећа.
Камиони које „Чистоћа“ пазари морају бити нови, произведени 2025. године, и, како је у спецификацији наведено, састојaти се од основног возила и надоградње – товарног сандука са задњим кипом.