ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОНУДИО ОСТАВКУ! Шта ће Звезда учинити да разреши највећу кризу у последњој деценији?
Владан Милојевић понудио је оставку на место тренера ФК Црвена звезда, сазнаје Курир.
После пораза од Војводине у Новом Саду (2:3) тренер Црвене звезде Владан Милојевић преузео је одговорност.
Међутим, према сазнањима Курира управа Црвене звезде предвођена генералним директором Звезданом Терзићем не жели било шта да ломи преко колена. Управа клуба из Љутице Богдана 1А била је уз Владана Милојевића још од елиминације од кипарског Пафоса, која је била огромно изненађење и која је у финансијском смислу нанела велику штету клубу. Црвено-бели се налазе у највећој кризи у последњој деценији.
Руководство Црвене звезде сматра да нови тренер треба да буде особа од личности и интегритета која ће водити клуб у наредне две или три године. Баш због тога, не желе да се доносе исхитрене одлуке, односно да се постављају привремена решења, која готово никад, сем шок терапије, не могу бити излаз на дуже стазе. Црвена звезда жели да се понаша као озбиљан европски клуб, па ће тако бити и приликом избора новог тренера.
Јасно је да руководство ФК Црвена звезда има неколико кандидата који би могли да замене Владана Милојевића, али се са њима није преговарало у протеклом периоду, јер је искусни стручњак имао огромно поверење управе. Црвено-белима ће бити потребно време да пронађу наследника Владану Милојевићу, а то неће моћи да се учини за дан, или два. Можда и пет. Све дотад, Владан Милојевић биће тренер.
Велики проблем за челнике Црвене звезде је време, а њега једноставно нема. Већ у недељу шампион државе на Маракани дочекује Радник из Сурдулице, а онда у четвртак игра можда и кључну утакмицу против Лила у Лиги Европе, на стадиону "Рајко Митић" од 18.45 часова. Баш тај меч могао би да одреди судбину Црвене звезде у УЕФА такмичењу, а можда буде и деби за новог стручњака.