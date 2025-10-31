few clouds
НЕВЕРОВАТНА ВЕСТ! ФИНАЛЕ ЛИГЕ ЕВРОПЕ У БЕОГРАДУ? Србија кандидат за фудбалски спектакл ОВО СУ ДЕТАЉИ

31.10.2025.
Фото: Canva/ Ilustracija/ Ministarstvo finansija

Из Ниона је стигла спектакуларна вест која је одушевила фудбалску јавност у нашој земљи.

Србија, односно Београд, ушла је у трку за домаћинство финала Лиге Европе 2028. године, званично је потврдила европска кућа фудбала.

Наша престоница ушла је у озбиљну конкуренцију, а други кандидати су заиста моћни: Француска (Лион или Парк принчева у Паризу), Италија (Торино, стадион Јувентуса) и Румунија (Национална арена у Букурешту).

Као место одигравања меча предвиђен је нови Национални стадион у Сурчину, чија је изградња у току и који би, према плановима, требало да буде готов до 2028. године.

Фото: Министарство финансија

УЕФА је саопштила да је укупно пристигло чак 15 пријава за организацију финала елитних европских такмичења, Лиге шампиона, Лиге Европе и Лиге конференције за 2028. и 2029. годину, а Србија се поносно нашла међу кандидатима.

Ако би Београд добио домаћинство, то би био историјски тренутак за српски фудбал...

