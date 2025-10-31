НЕВЕРОВАТНА ВЕСТ! ФИНАЛЕ ЛИГЕ ЕВРОПЕ У БЕОГРАДУ? Србија кандидат за фудбалски спектакл ОВО СУ ДЕТАЉИ
Из Ниона је стигла спектакуларна вест која је одушевила фудбалску јавност у нашој земљи.
Србија, односно Београд, ушла је у трку за домаћинство финала Лиге Европе 2028. године, званично је потврдила европска кућа фудбала.
Наша престоница ушла је у озбиљну конкуренцију, а други кандидати су заиста моћни: Француска (Лион или Парк принчева у Паризу), Италија (Торино, стадион Јувентуса) и Румунија (Национална арена у Букурешту).
Као место одигравања меча предвиђен је нови Национални стадион у Сурчину, чија је изградња у току и који би, према плановима, требало да буде готов до 2028. године.
УЕФА је саопштила да је укупно пристигло чак 15 пријава за организацију финала елитних европских такмичења, Лиге шампиона, Лиге Европе и Лиге конференције за 2028. и 2029. годину, а Србија се поносно нашла међу кандидатима.
Ако би Београд добио домаћинство, то би био историјски тренутак за српски фудбал...