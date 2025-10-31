ОСМО КОЛО ЕВРОЛИГЕ Партизан вечерас дочекује Барселону
БЕОГРАД: Кошаркаши Партизана дочекаће вечерас од 20.30 часова у Београдској арени екипу Барселоне у мечу осмог кола Евролиге.
"Црно-бели" су у среду у Софији поражени од Хапоела из Тел Авива резултатом 97:84 у седмом колу Евролиге, док је Барселона у уторак победила Олимпију из Милана са 74:72.
"Искористили смо опцију да тренирамо у Софији и да пробамо да дамо играчима одмор кад се вратимо у Београд. Штета за пораз од Хапоела, имали смо доста добрих минута, онда смо имали црне минуте који су довели до тога да изгубимо утакмицу на начин на који смо изгубили", рекао је Обрадовић.
Он је навео да Барселона има један дан одмора више од Партизана.
"Играли су у уторак, то је битно у оваквом календару. Морамо да одиграмо добро уз велику борбеност, жељу и подршку наших навијача. Апелујем да навијачи буду јединствени, с обзиром на неке ствари које су се догађале у последње време, да буду јединствени и помогну тиму. Претпостављам да сви долазе због Партизана и нека тако буде, да помогну играчима и направе познату атмосферу која нас је красила годинама уназад", изјавио је Обрадовић.
Партизан се налази на 14. месту на табели Евролиге са три победе и четири пораза, док је Барселона на осмој позицији са учинком 4-3.