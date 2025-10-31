КАРАВАН „ПУТЕМ ШАМПИОНА“ КРЕНУО ИЗ ПЕРЛЕЗА Подршка будућим спортским звездама и њиховим родитељима
Едукативни караван „Путем шампиона“, који организује Новак Ђоковић Фондација, одржан је у простору Културне станице „Баштинар Млин“ у Перлезу.
У питању је нови пројекат ове фондације који је намењен подршци и мотивацији родитеља будућих спортиста. Прва промоција одржана је у Перлезу, а из овог села надомак Зрењанина караван ће наставити свој пут широм Србије.
Више о фондацији, чији су оснивачи најуспешнији тенисер Новак Ђоковић и његова супруга Јелена, као и о пројектима које реализује, говорила је програмска директорка Смиљана Грујић, док је програм „Путем шампиона“ представила његова ауторка Ана Јовановић, некадашња успешна тенисерка.
У делу под називом „Локални хероји“ говориле су Зрењанинке - професорка физичког васпитања и некадашња успешна рукометашица Драгана Богојевић, професорка, спортска радница и тренер Атлетског клуба Пролетер Мирјана Грујић и интерниста и нутрициониста из Новог Сада др Драган Иванов. Разговор је био намењен родитељима малишана који планирају да се отисну у спортске воде или се већ баве спортом.
Говорило се о томе колико је важна физичка активност малишана и омладине, шта су очекивања деце а шта амбиције родитеља, о врло деликатном односу између деце, родитеља и тренера, о једнакој важности физичке активности и здраве исхране... Учесници су се дотакли и врло осетљивих тема које се тичу наставе физичког васпитања у школама, поготово у најмлађем узрасту, о избору спорта којим ће се дете бавити, о ауторитету и квалификацијама тренера, поверењу које је неопходно успоставити између родитеља и тренера...
Било је речи и о несигурном финансирању спортских клубова, о проблемима малих средина у којима је избор за бављење младих спортом сведен само на локални фудбалски клуб, о важности здраве и уравнотежене исхране и заблудама које постоје у вези са тим. Публика, која је попунила простор Културне станице „Баштинар Млин“, активно је учествовала у разговору, како у току дебате тако и у паузи и након завршетка званичног дела програма.
И, на крају, две занимљивости. Представљајући оно што је Новак Ђоковић Фондација урадила у свом програму изградње, реконструкције и опремања вртића, програмска директорка Смиљана Грујић је истакла да из Зрењанина, односно Предшколске установе, нису имали ниједан захтев или упит. Ана Јовановић је, пак, најавила пројекат обнове тениских терена у целој Србији и позвала оне који знају за неки терен у Зрењанину и околини, ком је потребна реконструкција, да се обрате фондацији.