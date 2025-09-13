(ФОТО) ПЕТИ ВИКЕНД ЗАРЕДОМ ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА НА МИРНИМ СКУПОВИМА Петроварадин устао против блокада, кренула шетња хиљада суграђана! "Боже правде" одјекивало Петроварадином!
Данас се широм градова Србије очекују мирни скупови грађана против блокада, где се очекује више од 150.000 људи.
На улицама Петроварадина шета неколико хиљада грађана против блокада, који су изашли да једногласно кажу „Не“ блокадама и који желе напредак Србије у провести, економији и привреди.
Мирна шетња почела је након интонирања химне коју је отпевала оперска дива Наташа Тасић Кнежевић и пуштањем балона у бојама српске заставе.
Како наши репортери са терена извештавају, атмосфера је позитивна, а људи са свих страна града и даље пристижу на скуп.
У Петроварадин је стигао лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић, министарка привреде Адријана Месаровић, председница Покрајинске владе Маја Гојковић и градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, како би пружио подршку грађанима.