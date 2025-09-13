broken clouds
28°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПЕТИ ВИКЕНД ЗАРЕДОМ ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА НА МИРНИМ СКУПОВИМА Петроварадин устао против блокада, кренула шетња хиљада суграђана! "Боже правде" одјекивало Петроварадином!

13.09.2025. 17:45 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
петроварадин
Фото: Дневник

Данас се широм градова Србије очекују мирни скупови грађана против блокада, где се очекује више од 150.000 људи.

На улицама Петроварадина шета неколико хиљада грађана против блокада, који су изашли да једногласно кажу „Не“ блокадама и који желе напредак Србије у провести, економији и привреди. 

Мирна шетња почела је након интонирања химне коју је отпевала оперска дива Наташа Тасић Кнежевић и пуштањем балона у бојама српске заставе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 Како наши репортери са терена извештавају, атмосфера је позитивна, а људи са свих страна града и даље пристижу на скуп. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Милош
Фото: Дневник

У Петроварадин је стигао лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић, министарка привреде Адријана Месаровић, председница Покрајинске владе Маја Гојковић и градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, како би пружио подршку грађанима. 

мићин
Фото: Дневник
петроварадин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај