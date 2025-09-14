РЕШАВАЈУ СЕ ГУЖВЕ У ГРАДУ!
НОВИ САД ОД ЈАНУАРА ДОБИЈА НОВО ПАРКИРАЛИШТЕ! Испод Моста слободе ниче простор за стотине аутомобила
Нови Сад ће почетком наредне године добити ново паркиралиште испод Моста слободе, пошто је завршен поступак јавне набавке, коју је „Паркинг сервис” у јулу расписао, и закључен је уговор с предузећем „Пут-инвест“.
Вредност инвестиције је 62,4 милиона динара, а имајући у виду да је споразум потписан крајем августа за очекивати је да ускоро почну радови, који ће трајати највише 120 дана.
Пројектом је предвиђена изградња паркиралишта, режијске саобраћајнице, тротоара, бициклистичке стазе, атмосферске канализације, јавног осветљења и прикључка са полагањем кабловског вода за пуњач електричних возила. Како је у техничкој спецификацији, објевљеној на Порталу јавних набавки наведено, постојећа саобраћајница која повезује Булевар деспота Стефана са Улицом Драгише Брашована биће уклоњена, а та површина озелењена.
Испод моста је планирано 110 паркинг места, од којих је пет намењено за возила особа са инвалидитетом и два за пуњење електричних аутомобила. На паркинзима за возила особа са инвалидитетом су, како је објашњено, пројектоване рампе за лакши приступ.
На паркинг простору укупне површине 1.264 квадрата биће постављени префабриковани бетонски елементи, који су предвиђени и на тротоару.
Када је о осветљењу реч, предвиђено је постављање десет стубова јавне расвете, као и 11 светиљки, које ће се, како је наведено, налазити на трупу моста.
Ј. Вукашиновић