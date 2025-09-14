moderate rain
ЕКСПЛОЗИЈЕ НАПРАВИЛЕ ХАОС У УКРАЈИНИ Оштећена железничка инфраструктура, отказани бројни поласци возова

14.09.2025. 08:35 08:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d

У Фастивском округу у Кијевској области дошло је до оштећења железничке инфраструктуре, због чега су отказани поласци неколико приградских и регионалних возова, док су на неким линијама уведена ограничења.

Како је саопштила Кијевска регионална војна администрација (ОВА), експлозије које су чули локални становници и које су изазвале оштећења нису биле повезане са ваздушним нападима руских снага, пренео је данас Униан, додајући да је штета изазвана “ванредном ситуацијом”.

Тачан узрок експлозија није наведен.

ОВА је истакла да ће током санације оштећења возови дугих релација саобраћати измењеном трасом, обилажењем оштећеног дела пруге кроз Миронивку или Коростен.

“Доћи ће до одступања од распореда, али железничари убрзавају возове и раде на свим потребним повезивањима у ручном режиму”, саопштено је из ОВА.

Украјина експлозије железница
Вести Свет
