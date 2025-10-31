broken clouds
ПОГИНУЛЕ ЧЕТИРИ ОСОБЕ У СУДАРУ ТРАМВАЈА, МИНИБУСА И АУТОМОБИЛА У језивој несрећи ПОВРЕЂЕНО ОКО 20 ПУТНИКА

31.10.2025. 07:51
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Дневник

ТУЛА: Четири особе су погинуле, а око 20 је повређено у центру града Тула у Русији у саобраћајној несрећи у којој су учествовали трамвај, два минибуса и два аутомобила.

Несрећа се догодила око 7.30 часова на Пролетарском мосту у центру града, пренео је TASS.

Тачан узрок судара још се утврђује, а надлежне службе покренуле су кривични поступак.

На лицу места налазе се службе хитне помоћи и службеници Државног саобраћајног инспектората.

Међу погинулим и повређенима нема деце.

Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
