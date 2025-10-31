overcast clouds
(ВИДЕО) ДАНАС ЈЕ ЛУЧИНДАН Народ каже: „Како на Луку, тако целе зиме!“ ВЕРОВАЊА КОЈА ОТКРИВАЈУ КАКВА НАС ЗИМА ЧЕКА

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
1
Фото: Printscreen/Youtube/Телевизија Храм, Свети Лука - лекар душе и тела/Canva

Велики број Срба данас слави Лучиндан, а народна изрека каже: "Свети Лука, снег до кука!" (или "Иде Лука, ето вука"), што указује да овај празник (31. октобар) традиционално означава почетак хладних дана и зиме.

Према старим народним веровањима, време на Светог Луку сматра се кључним показатељем за предстојећу зиму. Откривамо вам неке од њих. 

Време на Лучиндан:

Верује се да време на Светог Луку директно открива каква ће бити зима.

Ако је тог дана сунчано и топло, очекује се блага зима и обрнуто.

Понашање стоке (посебно оваца):

Домаћини би рано ујутру одлазили у тор да обиђу стоку. 

Ако би животиње лежале и подвијале ноге, веровало се да стиже оштра и дуга зима.

Ако су биле немирне и живахне, очекивала се блага година. 

Слично, на Лучиндан се пуштају овнови међу овце, а лако прихватање овнова наговештава благу зиму и раније пролеће, док опрезност оваца најављује дужу и хладнију зиму. 

Први гост у кући:

У неким крајевима посебно у Војводини и јужној Србији, први гост који уђе у кућу на Лучиндан доноси симболичну поруку:

Ако је гост ведар и насмејан, година и зима ће бити лаки и благи. 

Ако је озбиљан или мрзовољан, домаћине очекују изазови и оштрија сезона.

(k1info.rs)

свети Лука светац Српска православна црква
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
