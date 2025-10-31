(ВИДЕО) ДАНАС ЈЕ ЛУЧИНДАН Народ каже: „Како на Луку, тако целе зиме!“ ВЕРОВАЊА КОЈА ОТКРИВАЈУ КАКВА НАС ЗИМА ЧЕКА
Велики број Срба данас слави Лучиндан, а народна изрека каже: "Свети Лука, снег до кука!" (или "Иде Лука, ето вука"), што указује да овај празник (31. октобар) традиционално означава почетак хладних дана и зиме.
Према старим народним веровањима, време на Светог Луку сматра се кључним показатељем за предстојећу зиму. Откривамо вам неке од њих.
Време на Лучиндан:
Верује се да време на Светог Луку директно открива каква ће бити зима.
Ако је тог дана сунчано и топло, очекује се блага зима и обрнуто.
Понашање стоке (посебно оваца):
Домаћини би рано ујутру одлазили у тор да обиђу стоку.
Ако би животиње лежале и подвијале ноге, веровало се да стиже оштра и дуга зима.
Ако су биле немирне и живахне, очекивала се блага година.
Слично, на Лучиндан се пуштају овнови међу овце, а лако прихватање овнова наговештава благу зиму и раније пролеће, док опрезност оваца најављује дужу и хладнију зиму.
Први гост у кући:
У неким крајевима посебно у Војводини и јужној Србији, први гост који уђе у кућу на Лучиндан доноси симболичну поруку:
Ако је гост ведар и насмејан, година и зима ће бити лаки и благи.
Ако је озбиљан или мрзовољан, домаћине очекују изазови и оштрија сезона.