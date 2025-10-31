few clouds
ПОЉСКИ ЛОВЦИ У ПРИПРАВНОСТИ Руски авион пресретнут изнад Балтика

31.10.2025. 15:35 15:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Миг29
Фото: pixabay.com

ВАРШАВА: Пољска војска саопштила је данас да су њени авиони трећи пут ове недеље пресрели руски извиђачки авион изнад Балтичког мора, али да авион није повредио пољски ваздушни простор.

Пољски ловци МиГ-29 пресрели су јуче руски извиђачки авион изнад Балтичког мора, што је био други такав инцидент ове недеље, саопштио је пољски министар одбране Владислав Kосињак-Kамиш, преноси Ројтерс.

Пољска војска је и прекјуче, такође, саопштила да су њихови авиони у уторак пресрели руску летелицу која је била у извиђачкој мисији у међународном ваздушном простору изнад Балтичког мора, а да при том није поднет план летења, док је транспондер био искључен.

Земље чланице источног крила НАТО-а су од септембра у стању повишене приправности због могућих упада у њихов ваздушни простор, након што су три руска ловца повредила ваздушни простор Естоније током 12 минута, неколико дана пошто је више од 20 руских дронова ушло у пољски простор.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
