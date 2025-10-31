МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ПОСЕТИЛА ВИНАРИЈУ "МАТАЉ" У НЕГОТИНУ Ексклузивно најавила КОНКУРС ЗА ВИНАРЕ који ће бити расписан у наредне две недеље ЕВО КО ЋЕ СВЕ МОЋИ ДА СЕ ПРИЈАВИ
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је винарију „Матаљ“ у Неготину
-Имам ту част да смо посетили дивно породично предузеће, винарију Матаљ. Обишли смо њихов производни погон и упознали смо се са свим оним што раде. У питању је озбиљна винарија која произведе 200.000 боца вина. Они сада пласман своје робе имају на домаћем тржишту, кренули су и ка иностраним тржиштима. Министарство привреде ће у наредном периоду подржати и ову дивну компанију која послује у Неготину. Оно на шта сам посебно поносна и што сам видела данас је да председник општине има отворен дијалог са свим привредницима и који траје. Они ће у наредном периоду имати пуну подршку Министарства привреде и нашег председника Александра Вучића. Позвала сам и ову велику компанију да буду промовисани од стране Министарства привреде на свим састанцима који предстоје у НР Кини. Они ће већ бити присутни на сајму у Шангају. Очекујем и да ће тамо постићи успех за пословање - рекла је Месаровић.
Министарка Месаровић ексклузивно је најавила расписивање конкурса за винаре.
-На иницијативу нашег председника Александра Вучића, Министарство привреде ће у наредне две недеље расписати конкурс за подршку винарима. Никад снажније нећемо изаћи за подршку ка произвођачима вина, имајући у обзиру то да је конкурентан на страним тржиштима. Вредност конкурса је 150 милиона динара. Овде ће бити посвећена пажња женама винарима, младима до 35 година и винарима у руралним подручјима. Позивам све произвођаче на терирорији наше земље и искористе подршку државе -навела је Месаровић.