(ВИДЕО) НЕОБОРИВИ ДОКАЗИ, СВЕ ЦРНО НА БЕЛО Снимљен цео разговор Бачулова и помагача и смишљања сценарија за ЊЕГОВО ТРОВАЊЕ: "Треба ти адреналин у близини, анти-шок терапија"
Необориви докази који показују како су Миша Бачулов и блокадери планирали државни удар емитовани су како би јавност видела њихов паклени план.
Специјална емисија се емитује од 15 часова на телевизији Информер.
Данас је ухапшен Миша Бачулов, који је планирао да сам себе отрује како би оптужио председника Александра Вучића и државни врх за покушај убиства.
На првом снимку који је емитован се види Бачулов који улази кроз капију и носи пакет, а затим излази са неким и разговара.
- Мишо, јел ме слушаш добро. Можеш да рикнеш. Да ли ти је то идеја. Зато морам да зовем токсиколога, да нам набаве неке стварчице. Рекао си да ћеш да попијеш нешто. Ако даш у вену то се види - рекао му је саговорник.
- Не не, мора бити негде близу болнице. Колико времена треба - питао је Бачулов.
- Не знам, не знам, не знам време разградње лекова.
- Која је реакција - питао је Бачулов.
- Катастрофа, грчеви абдоминални. Немаш пену, може да ти се слоши да изгубиш свест. Зато ти треба адреналин у близини, анти-шок терапија. Мозгао сам о томе две недеље, много су битне ствари. Ти размисли.
- Јел се налази то у крви токсиколошки - питао је Бачулов.
- Да да, али шта ћеш ако заглавиш на респиратору. Ако те планирају, шта ако стварно имају неког доктора који ће да прође. Убацио си ми параноју у главу. Ако ти имаш информације, мени је фрка да те не убијем. Пази, поставио си се као централна фигура, где ти је Штимац, где су сви. Озбиљан хаос се спрема тамо првог. Моје ти је да размислиш дебело. Нико не може да ти гарантује да то неће да ти шкоди. А ако те сјебе, шта смо урадили. А у очима параноје И свашта нешто, то ти кажем још. Сутра се налазим са токсикологом, не смем да ти кажем име. Ја могу да ти дам кроз крв, али то може да изазове халуцинације - рекао је саговорник Бачулова.
Бачулов се интересовао да ли отров може орално да се унесе.
- Не може брате, теби треба оно што си хтео, грчеви, да пребледиш. А ја не могу да ти гарантујем, не знам дозу. Ако ти дам малу дозу, испашћеш смешан. Најлакше ми је да ти рокнем у вену. Један кроз један, ако виде то испашћеш наркоман.
- Да испадне или то, или само да су хтели да ме склоне са овога - казао је Бачулов док се смејао.
- Почела је да ме хвата параноја, али сада мораш да седнеш да причаш са фамилијом. Ево најискреније ти говорим, као брат са братом - рекао је саговорник Бачулова, на шта му је овај одговорио:
- Знам, мени је Каћа већ у параноји већ дуго.
- Да се надамо најбољем брате. Чујемо се сутра ујутру, или вечерас.